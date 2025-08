Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του, με περιορισμένη σύνθεση, Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ μετά από περίπου τρεις ώρες, με τα ισραηλινά ΜΜΕ να επισημαίνουν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει τον στρατό να προχωρήσει σε πλήρη κατάληψη της Γάζας.

Επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, τα παραπάνω υποστηρίζουν Kan, Ynet, Jerusalem Post και i24.

