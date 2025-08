Τη φυγή προς τα εμπρός επιλέγει για άλλη μια φορά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ως απάντηση στο νέο αδιέξοδο που έχει περιέλθει το Ισραήλ καθώς αυξάνεται η διεθνής κατακραυγή για τη λιμοκτονία που επιβάλει στη Γάζα. Αφήνοντας στην άκρη τα προσχήματα ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις στη Γάζα για να πετύχει όσα δεν κατάφερε μετά από σχεδόν δύο χρόνια πρωτοφανούς αιματοχυσίας.

Το Ισραήλ θα προχωρήσει σε κατάληψη και κατοχή όλου του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε ευθαρσώς συνεργάτης του Νετανιάχου κάνοντας πλέον ξεκάθαρο ότι το Τελ Αβίβ θέλει να ολοκληρώσει την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων στερώντας τους διά της βίας το δικαίωμα να παραμείνουν ακόμα και σε αυτή τη στενή λωρίδα γης.

Το σχέδιο για κατάληψη της Γάζας, που ακούγεται από κυβερνητικά χείλη από την αρχή του πολέμου, σκοντάφτει στην αντίθεση των IDF που το θεωρούν αναποτελεσματικό και ανεδαφικό, καθώς θα πρέπει σε μόνιμη βάση και για άγνωστο χρονικό διάστημα ο στρατός να επιχειρεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Αν δεν ταιριάζει (σ.σ. το σχέδιο κατάληψης της Γάζας) στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εϊαλ Ζαμίρ, ας παραιτηθεί», δήλωσε συνεργάτης του Νετανιάχου θέλοντας να δείξει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει.

Πράγματι, εντός του Ισραήλ οι φωνές που αμφισβητούν ανοιχτά την τακτική του Νετανιάχου πληθαίνουν. Αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο το Ισραήλ να απομονωθεί πλήρως, ακόμα και να απειληθεί η ύπαρξή του, 600 πρώην αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών και του στρατού ζήτησαν με επιστολή τους από τον Τραμπ να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο.

Αυτό που εντοπίζει τμήμα του κατεστημένου του Ισραήλ είναι ότι ο Νετανιάχου κινείται χωρίς στρατηγική για την επόμενη μέρα, εξαπολύοντας τη μία σφαγή μετά την άλλη εκθέτοντας το Ισραήλ στα μάτια του κόσμου και της διεθνούς κοινότητας.

Ο πρώην αρχηγός της Μοσάντ, του στρατού, της Σιν Μπετ, της αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας εμφανίστηκαν από κοινού σε ένα βίντεο και ζήτησαν τερματισμό του πολέμου όχι για τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Γάζα, αλλά γιατί το Ισραήλ οδεύει προς «την απώλεια της ασφάλειας και της ελευθερίας του».

Υπενθυμίζουν ότι οι όμηροι δεν απελευθερώθηκαν ούτε θα απελευθερωθούν με τη συνέχεια της σύγκρουσης, ότι το μόνο που κατάφερε το Ισραήλ μετά την παραβίαση της εκεχειρίας τον Μάρτιο είναι διπλωματική ζημιά και προειδοποιούν ότι οι «εξτρεμιστές» που καθοδηγούν αυτόν τον αδιέξοδο και «παράλογο» πόλεμο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας.

💥Israeli Security Chiefs Through the Decades “End the war and bring the hostages home!” 🇮🇱🇮🇱

This is an extraordinary call, unlike anything we’ve seen in Israel. Almost everyone who was once at the wheel of a major security organization:

Nadav Argaman, Shin Bet Director

Tamir… pic.twitter.com/JCCgMD6XHj

