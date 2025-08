Περίπου 28 παιδιά σκοτώνονται καθημερινά στη Γάζα εξαιτίας των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών και των περιορισμών που έχει επιβάλει το Ισραήλ στην παροχή της τόσο αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Θάνατος από βομβαρδισμούς. Θάνατος από υποσιτισμό και πείνα. Θάνατος από έλλειψη βοήθειας και ζωτικών υπηρεσιών», γράφει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) σε ανάρτησή του στο X σήμερα Τρίτη.

«Στη Γάζα, κατά μέσο όρο 28 παιδιά την ημέρα – ο αριθμός των μαθητών μιας τάξης – σκοτώνονται», όπως τονίζει η UNICEF.

Τα παιδιά στη Γάζα έχουν επείγουσα ανάγκη από τρόφιμα, καθαρό νερό, φάρμακα και προστασία, τονίζει η υπηρεσία του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι: «Πάνω από όλα, χρειάζονται κατάπαυση του πυρός, ΤΩΡΑ».

Death by bombardments.

Death by malnutrition and starvation.

Death by lack of aid and vital services.

In Gaza, an average of 28 children a day – the size of a classroom – have been killed.

Gaza’s children need food, water, medicine and protection. More than anything, they need a… pic.twitter.com/7QIQQ6IAoG

— UNICEF (@UNICEF) August 4, 2025