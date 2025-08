Η φωτογραφία του 10χρονου Αμίρ να φιλά το χέρι ενός Αμερικανού σε ένα σημείο διανομής βοήθειας της διαβόητης οργάνωσης GHF στη Γάζα έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. Αφού πήρε τα ελάχιστα τρόφιμα το αγόρι έπεσε νεκρό από ισραηλινά πυρά. Την ίδια τύχη μοιράζονται και άλλα παιδιά στη Γάζα που προσπαθούν να βρουν λίγη τροφή στα σημεία διανομής βοήθειας που έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου.

Την ιστορία έκανε γνωστή ο συνταξιούχος στρατιώτης του αμερικανικού στρατού Άντονι Αγκιλάρ, ο οποίος εργαζόταν ως μέλος της ασφάλειας στο GHF στις 28 Μαΐου όπου και συνάντησε τον 10χρονο Παλαιστίνιο που αναζητούσε απεγνωσμένα τρόφιμα.

Εδώ και πάνω από δύο μήνες η οικογένεια του Αμίρ τον αναζητά ενώ τις τελευταίες ημέρες, μετά την αποκάλυψη του αμερικανού, ζητά να της επιστραφεί η σορός του μικρού αγοριού.

«Αυτό το νεαρό αγόρι, ο Αμίρ, με πλησίασε, ξυπόλυτος και φορώντας κουρελιασμένα ρούχα που κρέμονταν από το αδυνατισμένο σώμα του», είπε ο Αγκιλάρ στο podcast UnXeptable.

Περπάτησε 12 χιλιόμετρα για να φτάσει εκεί, και όταν έφτασε, μας ευχαρίστησε για τα υπολείμματα τροφής και τα ψίχουλα που πήρε.

Τα άφησε κάτω στο έδαφος, επειδή γονάτιζα εκείνη τη στιγμή, και άφησε το φαγητό του, και έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπό μου, στο πλάι του προσώπου μου, στα μάγουλά μου, αυτά τα εύθραυστα, σκελετικά, αδυνατισμένα χέρια – βρώμικα – και τα έβαλε στο πρόσωπό μου, και με φίλησε.

Με φίλησε, και είπε ευχαριστώ στα αγγλικά, ευχαριστώ. Και μάζεψε τα πράγματά του, και περπάτησε πίσω στην ομάδα», είπε.

«Στη συνέχεια δέχτηκε πυρά με σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και σφαίρες που εκτοξεύτηκαν στα πόδια του και μετά στον αέρα, και έφυγε τρέχοντας φοβισμένος, και ο ισραηλινός στρατός πυροβολούσε το πλήθος.

Πυροβολούσαν στο πλήθος και Παλαιστίνιοι – άμαχοι, άνθρωποι – έπεφταν στο έδαφος, δέχτηκαν πυρά. Και ο Αμίρ ήταν ένας από αυτούς».

Ο ξάδερφος του Αμίρ – ή Αμπντουλραχίμ αλ-Τζαραμπέα όπως είναι το πλήρες όνομά του – Κουσάι αλ-Τζαραμπέα, δήλωσε στο Middle East Eye ότι η οικογένεια είχε ελπίδες ότι μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός, παρά το γεγονός ότι αγνοείται για περισσότερο από δύο μήνες.

«Αγνοείται ακόμα, η τύχη του είναι άγνωστη», είπε ο Κουσάι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η σορός του δεν έχει ακόμη ανακτηθεί.

«Όλοι είναι συντετριμμένοι. Αλλά δεν είναι το πρώτο παιδί, ούτε θα είναι το τελευταίο που αγνοείται. Το Ισραήλ στοχοποιεί παιδιά», πρόσθεσε.

Από τις 28 Μαΐου, όταν αναφέρεται ότι ο Αμίρ επισκέφθηκε μια τοποθεσία βοήθειας του GHF στη νότια Γάζα, η μητριά του, Σίχαμ αλ-Τζαραμπέα, δήλωσε ότι είχε επικοινωνήσει με κάθε κλινική και νοσοκομείο για οποιοδήποτε σημάδι ζωής.

Το Middle East Eye επικοινώνησε επίσης με νοσοκομεία και νεκροτομεία, αλλά δεν υπήρχε καμία εισαγωγή που να ταίριαζε στο όνομα ή την περιγραφή του Αμίρ από τις 28 Μαΐου και μετά.

«Η οικογένεια είναι συντετριμμένη», είπε η Σίχαμ στο Middle East Eye καθώς απηύθυνε έκκληση σε διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Ερυθρού Σταυρού, να βοηθήσουν στην εύρεση της σορού του.

Exclusive: The family of 10-year-old Abdulrahim Mohammed al-Jarabe’a, known by his nickname Amir, has renewed calls for an international investigation into his disappearance, after a widely circulated video showed him receiving aid from a US soldier in southern Gaza.

Abdulrahim… pic.twitter.com/caZ9YKp5K0

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 1, 2025