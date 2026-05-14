Νοσηλευτής καταγγέλθηκε ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου κατά τη διαδικασία σωματικού ελέγχου ενόψει της εισαγωγής του σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα του ανήλικου, το περιστατικό συνέβη, χθες το απόγευμα, στην παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Η καταγγέλλουσα έκανε μήνυση, αναφέροντας ότι εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και παραπέμφθηκε να δικαστεί για απλή σωματική βλάβη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.