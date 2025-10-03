Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς

Ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν, ηλικίας 37 ετών, σκοτώθηκε στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, στη διάρκεια επίθεσης από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Τον θάνατό του ανακοίνωσαν δημοσιογραφικές ενώσεις, αλλά και η εφημερίδα Le Figaro με την οποία συνεργαζόταν.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, αλλά και τη Συνδικαλιστικής Ένωση Δημοσιογράφων, στην ίδια επίθεση τραυματίστηκε και ο Ουκρανός δημοσιογράφος, Χεόρχιι Ιβαντσένκο.

Η επίθεση έγινε στις 10.20 το πρωί, τοπική ώρα, κοντά στην πόλη Κοστιαντιβίνκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, η επίθεση έγινε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου FPV.

#Ukraine 🇺🇦: URGENT French photojournalist Antoni Lallican was killed by a drone today in Ukraine. He wore protective gear and bulletproof vest marked «press». Our thoughts go to his family and friends #NoImpunityhttps://t.co/V1WQJBswrO pic.twitter.com/FzdcFoyJ7S — IFJ (@IFJGlobal) October 3, 2025

Ο Αντονί Λαγικάν ήταν φωτορεπόρτερ από το 2019 στο στούντιο Hans Lucas, το οποίο συνεργάζεται με πολλά γαλλικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων μέσων όπως οι εφημερίδες Le Figaro, Liberation, Le Monde, αλλά και το Mediapart. Είχε πραγματοποιήσει πολλά ρεπορτάζ στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, από το Κίεβο έως το Μπαχμούτ. Είχε επίσης ταξιδέψει στον Λίβανο, το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και τη Συρία του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Βραβείο Victor-Hugo

Είχε τιμηθεί με το βραβείο Victor-Hugo το 2024 για το ρεπορτάζ του «Ξαφνικά ο ουρανός σκοτείνιασε», αφιερωμένο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχε έδρα του το Παρίσι.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του φωτορεπόρτερ, δηλώνοντας ότι ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος που σκοτώθηκε από drone στην Ουκρανία. Επίσης, η Διεθνής Ένωση Δημοσιογράφων ζητά πλήρη διερεύνηση της επίθεσης, που προκάλεσε τον θάνατο του Γάλλου φωτορεπόρτερ και τον τραυματισμό του συναδέλφου του. Επισημαίνει ότι και οι δύο φορούσαν τα χαρακτηριστικά γιλέκα με τη λέξη PRESS.

Guerre en Ukraine: Antoni Lallican, un photographe français âgé de 38 ans est mort lors d’un reportage pic.twitter.com/ylM6JaC1nB — BFMTV (@BFMTV) October 3, 2025

«Σήμερα, στην Ουκρανία, η κύρια απειλή για τους δημοσιογράφους, όπως και για όλους τους πολίτες, είναι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κυνηγούν ανθρώπους», δήλωσε από την πλευρά του ο Σερχέι Τομιλένκο, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων της Ουκρανίας (NUJU).

«Δεν πρόκειται για παράπλευρα θύματα του πολέμου. Στοχοποιώντας δημοσιογράφους, ο ρωσικός στρατός κυνηγά σκόπιμα όσους προσπαθούν να καταγράψουν εγκλήματα πολέμου. Για τους δημοσιογράφους, κάθε ταξίδι στην πρώτη γραμμή είναι ένα θανάσιμο ρίσκο. Ο Αντονί Λαγικάν πήρε αυτό το ρίσκο ξανά και ξανά, ερχόμενος στην Ουκρανία, ταξιδεύοντας στο Ντονμπάς, καταγράφοντας αυτό που πολλοί προτιμούν να μην βλέπουν. Έχτισε μια οπτική γέφυρα μεταξύ του κόσμου και της ουκρανικής πραγματικότητας. Τώρα ο ίδιος έχει γίνει μέρος αυτής της τραγικής ιστορίας».\

Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance. J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes. J’adresse mes condoléances… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025

Συλλυπητήρια για τον θάνατό του εξέφρασε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.