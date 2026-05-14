Την παραίτησή του από την κυβέρνηση της Βρετανίας υπέβαλε την Πέμπτη ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ λέγοντας ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα είστε εσείς αυτός που θα οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές, και ότι οι βουλευτές και τα συνδικάτα των Εργατικών επιθυμούν η συζήτηση για την επόμενη μέρα να αποτελέσει μια μάχη ιδεών, και όχι μια σύγκρουση προσωπικοτήτων ή μικροκομματικών φατριών», ανέφερε ο Στρίτινγκ σε επιστολή του που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X.

«Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει το καλύτερο δυνατό δυναμικό υποψηφίων. Στηρίζω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα τη διευκολύνετε», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η επιστολή παραίτησης

Πώς φτάσαμε στην πολιτική κρίση στη Βρετανία

Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να παραιτηθεί, ενώ οι φήμες για πιθανή αμφισβήτηση της ηγεσίας του γίνονται όλο και πιο έντονες. Πώς έφτασε σε αυτό το σημείο;

Δεκάδες βουλευτές ζητούσαν την παραίτησή του και υπουργοί αποχώρησαν από τις θέσεις τους, καλώντας τον να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

7 Μαΐου: Το Εργατικό Κόμμα υφίσταται βαριές εκλογικές απώλειες, χάνοντας πάνω από 1.100 έδρες σε αγγλικά δημοτικά συμβούλια, βλέποντας να τελειώνει η 27ετής κυριαρχία του στην Ουαλία και καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, μακριά από την πρώτη, μαζί με το κόμμα «Reform» στη Σκωτία.

9 Μαΐου: Η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Κάθριν Γουέστ δίνει τελεσίγραφο στο υπουργικό συμβούλιο του Στάρμερ: να αμφισβητήσει την ηγεσία του μέχρι τη Δευτέρα, αλλιώς θα το κάνει η ίδια.

10 Μαΐου: Η Γουέστ δηλώνει ότι θα ακούσει τι έχει να πει ο Στάρμερ πριν καταρτίσει έναν κατάλογο βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που επιθυμούν να προκηρύξουν εκλογές για την ηγεσία. Η Άντζελα Ρέινερ εκδίδει επίσης δήλωση στην οποία αναφέρει ότι η στρατηγική του Εργατικού Κόμματος «πρέπει να αλλάξει».

11 Μαΐου: Σε μια σημαντική ομιλία του, ο Στάρμερ υπόσχεται να αντιμετωπίσει τις «μεγάλες προκλήσεις» που αντιμετωπίζει η χώρα και να αποδείξει ότι «όσοι αμφιβάλλουν» έχουν άδικο. Οι εκκλήσεις για την παραίτησή του συνεχίζονται. Εν τω μεταξύ, η Γουέστ δεν υποβάλλει υποψηφιότητα, αλλά «ενημερώνει» το υπουργικό συμβούλιο ότι συγκεντρώνει υπογραφές βουλευτών που επιθυμούν ο πρωθυπουργός να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

12 Μαΐου: Στο Νούμερο 10, ο Στάρμερ δηλώνει στο υπουργικό συμβούλιο ότι θα «συνεχίσει να κυβερνά», καθώς δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Αργότερα, τέσσερις υπουργοί παραιτούνται και δεκάδες βουλευτές καλούν τον πρωθυπουργό είτε να παραιτηθεί είτε να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για μια ομαλή αποχώρηση.

13 Μαΐου: Πραγματοποιείται 17λεπτη συνάντηση μεταξύ του Στρίτινγκ και του Στάρμερ στο Ντάουνινγκ Στριτ. Αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης γύρω από την ομιλία του βασιλιά, ο Στάρμερ δηλώνει ότι οποιαδήποτε πιθανή αμφισβήτηση της ηγεσίας θα «μας βυθίσει στο χάος»