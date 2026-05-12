Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Μπαράζ παραιτήσεων υφυπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένας ακόμη υφυπουργός της βρετανικής κυβέρνησης -ο τέταρτος στη σειρά- υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών κλιμακώνεται με το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει αβέβαιο.

Ο υφυπουργός Υγείας Ζουμπίρ Άχμεντ παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του πρωθυπουργού.

«Είναι σαφές ότι, ανεξάρτητα από το μέγεθος των ατομικών επιτευγμάτων και της προόδου, τώρα αυτά υποβαθμίζονται και επισκιάζονται από την έλλειψη ηγεσίας που βασίζεται σε αξίες», τόνισε σε επιστολή παραίτησης που ανήρτησε στο X.

After reflection, I have tendered my resignation as a health minister to the Prime Minister. Country first. Always 👇 pic.twitter.com/Wl3OoMyXZU — Dr Zubir Ahmed MP (@zubirahmed) May 12, 2026

«Είναι σαφές από τις τελευταίες ημέρες ότι ο λαός σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον χάσει ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη του σε εσάς ως πρωθυπουργό».

Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι παραιτήσεις του υφυπουργού Δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, της υφυπουργού την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών Τζες Φίλιπς και της υφυπουργού Μιάτα Φανμπουλέχ.

Στις επιστολές παραίτησής τους εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ηγεσία Στάρμερ.

Πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή στήριξης προς τον Στάρμερ, μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί εντός των Εργατικών.

Μέχρι στιγμής, ο Στάρμερ επαναλαμβάνει ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί.

Το πρωί, ο Στάρμερ, που ανέλαβε την ηγεσία των Εργατικών το 2020 και εξελέγη πρωθυπουργός τον Ιούλιο του 2024, εξήγησε ότι παραμένει στην εξουσία δεδομένου ότι, σε αυτήν τη φάση, «δεν έχει ενεργοποιηθεί» η διαδικασία αμφισβήτησης και αντικατάστασής του.

Το «κατώφλι» των 81

Όποιος αμφισβητεί την εξουσία του αρχηγού του κόμματος και θέλει να διεκδικήσει την πρωθυπουργία θα πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του 20% των βουλευτών (δηλαδή, 81 σε σύνολο 403) και δεν απαιτείται πρόταση μομφής

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να δηλώσει τους 81 που τον στηρίζουν: περιλαμβάνεται αυτομάτως στους υποψηφίους, εκτός και αν αποφασίσει να παραιτηθεί.

Στη συνέχεια οργανώνεται η ψηφοφορία, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη των Εργατικών και των συνδικάτων που συνδέονται με το κόμμα, δυνητικά, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Εφόσον ένας υποψήφιος συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων, εκλέγεται. Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας εκείνος που συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους στον πρώτο γύρο και η διαδικασία συνεχίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέχρι που κάποιος να λάβει το 50% των ψήφων.

Να σημειωθεί ότι αν ο Στάρμερ παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αναδειχθεί ο διάδοχός του. Αυτό ακριβώς συνέβη τον Μάιο του 2007, όταν ο Τόνι Μπλερ, που τότε συμπλήρωνε 10 χρόνια στην εξουσία, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρόταν τον επόμενο μήνα, καθώς η ηγεσία του τέθηκε υπό αμφισβήτηση λόγω της στήριξης που παρείχε στον Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους.

Νέος ηγέτης των Εργατικών και πρωθυπουργός εξελέγη στη συνέχεια ο Γκόρντον Μπράουν.