Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, φαίνεται ότι προς το παρόν διατηρεί τη θέση του και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, έπειτα από ένα χαώδες 48ωρο. Δεκάδες βουλευτές ζητούσαν την παραίτησή του και υπουργοί αποχώρησαν από τις θέσεις τους, καλώντας τον να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Ωστόσο, τελικά, ο Κιρ Στάρμερ διασώθηκε. Έπειτα από μια δραματική ομιλία στο υπουργικό συμβούλιο, όπου μέλη της κυβέρνησης του ζητούσαν να φύγει. Και φυσικά μέλη της κυβέρνησης που συντάχθηκαν μαζί του.

UK PM Keir Starmer says he will stay in office despite Labour losing nearly 1,500 council seats and growing calls from MPs for him to resign. Several junior ministers have quit, and senior figures are urging him to reflect on his future. Al Jazeera’s Camille Nedelec reports. pic.twitter.com/yDyTZrP8wX — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 12, 2026

Ο Στάρμερ ήδη προχώρησε στην αντικατάσταση των υπουργών που παραιτήθηκαν.

🚨 BREAKING: Keir Starmer has appointed new Ministers, aides and whips – Nesil Caliskan as Parliamentary Under-Secretary in the Housing Department – Natalie Fleet as Parliamentary Under-Secretary in the Home Office – Catherine Atkinson as Parliamentary Under-Secretary in the… — Politics UK (@PolitlcsUK) May 12, 2026

Το τελεσίγραφο Στάρμερ

Καθώς όλα δείχνουν, και σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Κιρ Στάρμερ, ο λόγος είναι πολύ απλός. Ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών, υπουργός υγείας, Γουές Στρίτινγκ, δεν είχε επαρκή υποστήριξη. Δεν είχε τους 81 βουλευτές που απαιτούνται να υπογράψουν για να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία των Εργατικών.

Και αυτό φάνηκε, όταν ο Στάρμερ του έδωσε ένα τελεσίγραφο στο υπουργικό συμβούλιο: «Ή θα δηλώσεις υποψηφιότητα ή θα κλείσεις το στόμα σου».

🚨 WATCH: David Lammy says “no one has the names” to challenge Keir Starmer as Prime Minister “Let’s just step back. Take a breath. Let’s remember we have the King’s speech” pic.twitter.com/UYeIZqlN4V — Politics UK (@PolitlcsUK) May 12, 2026



Ο Στρίτινγκ επρόκειτο να έχει συνομιλίες με τον Στάρμερ την Τετάρτη. Εκεί θα αναφερόταν στις «ανησυχίες του».

Υπουργός, πιστός στον Βρετανό πρωθυπουργό, δήλωσε στον Guardian: «Μετά από όλα αυτά, φαίνεται ότι ο Γουές μπορεί να μην έχει τελικά τους αριθμούς».

Σύμφωνα με τον Guardian, οι σύμμαχοι του Στάρμερ πιστεύουν επίσης ότι έχει αποφύγει προς το παρόν μια απειλή από τον δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. «Οι υποστηρικτές του Άντι λένε συνεχώς ότι έχει θέση. Αλλά πού είναι;».

Εύθραυστη εξουσία

Παρ’ όλα αυτά, όλοι συμφωνούν ότι ο Κιρ Στάρμερ βγαίνει αποδυναμωμένος από αυτή την κρίση, που ξέσπασε μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές. Περισσότεροι από 90 βουλευτές των Εργατικών ζήτησαν την αποχώρησή του.

Τα συνδικάτα που υποστηρίζουν τους Εργατικούς ήταν διχασμένα. Δεν ήξεραν αν πρέπει να του ζητήσουν να παραιτηθεί, ενώ συμφωνούσαν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει…

Επίσης, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στον Guardian, ο υπουργός Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, έχει προτείνει κατ’ ιδίαν στον Στάρμερ να εξετάσει το ενδεχόμενο να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Και πως ήταν έτοιμος να θέσει ο ίδιος υποψηφιότητα για την ηγεσία, εάν ο Στρίτινγκ ξεπερνούσε τα όρια.

Economist: Δεν θα μείνει για πολύ

Ο Economist επίσης εκτιμά ότι κανείς δεν περιμένει ότι ο Στάρμερ θα μείνει πρωθυπουργός για πολύ. Η ήττα στις εκλογές, τα χαμόγελα ικανοποίησης του νικητή λαϊκιστή Νάιτζελ Φάρατζ, η μειούμενη δημοτικότητα του Βρετανού πρωθυπουργού. Όλα αυτά δείχνουν ότι το μέλλον του στην εξουσία είναι βραχύ.

Ωστόσο, ο Economist προειδοποιεί ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και για τον όποιο διάδοχό του. Και η πολιτική αστάθεια στη Βρετανία έχει επιδεινώσει μια ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η χώρα υποφέρει από την ίδια δυσφορία υψηλού χρέους και χαμηλής ανάπτυξης που επηρεάζει την υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα το Εργατικό Κόμμα έχει εμπλακεί σε εμφύλιο πόλεμο.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο Στάρμερ πάντως δείχνει διατεθειμένος να το παλέψει. Δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ως πρωθυπουργός. Υποστήριξε ότι ακόμη δεν υπάρχει λόγος για πρόκληση ηγεσίας. Και μετά την επιστολή στήριξης που έλαβε από την πλειοψηφία των υπουργών –και των βουλευτών, δήλωσε:

«Αναλαμβάνω την ευθύνη για τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών. Και αναλαμβάνω την ευθύνη για την υλοποίηση της αλλαγής που υποσχεθήκαμε».

Χαρακτήρισε τις τελευταίες 48 ώρες «αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση». Αυτό, είπε, «έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και για τις οικογένειες. Το Εργατικό Κόμμα έχει μια διαδικασία για την αμφισβήτηση ενός ηγέτη και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί».

Πηγές ανέφεραν στον Guardian ότι ο Στάρμερ δεν έδωσε στους επικριτές του χρόνο να απαντήσουν, πριν μεταφέρει τη συζήτηση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, μετέφεραν και οργή στους κόλπους του υπουργικού συμβουλίου. Πολλοί θεώρησαν ότι ο Στρίτινγκ προσπάθησε να αποσταθεροποιήσει τον Στάρμερ. Τρεις από τους στενότερους συμμάχους του Στρίτινγκ, οι υπουργοί Τζες Φίλιπς, Ζουμπίρ Άχμεντ και Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση και κάλεσαν τον πρωθυπουργό να αποχωρήσει.