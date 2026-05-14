Στη σύλληψη 36χρονης ημεδαπής εμπρησμό σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Πατησίων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε μεταμεσονύκτιες ώρες της 12ης Μαΐου, προκαλώντας φθορές στο κατάστημα.

Δικογραφία για εμπρησμό

Για την υπόθεση συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, ταυτοποίησε και συνέλαβε την 36χρονη το βράδυ της επόμενης ημέρας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η γυναίκα προσέγγισε πεζή το σούπερ μάρκετ και προκάλεσε την πυρκαγιά, από την οποία σημειώθηκαν υλικές ζημιές.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.