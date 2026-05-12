Κάτω Πατήσια: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, καθώς πάνω από το κατάστημα βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία.
Πυρκαγιά σε ισόγειο χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Στρατηγού Καλλάρη, στα Κάτω Πατήσια, ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του orangepress.gr, κάτω).
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς πάνω από το σούπερ μάρκετ υπάρχει νεόδμητη πολυκατοικία
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 00:40 σε χώρο αποθήκης που γειτνιάζει με το υπαίθριο πάρκινγκ και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική καθώς ακριβώς από πάνω υπάρχει νεόδμητη πολυκατοικία.
Στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ έκλεισε το συγκεκριμένο τμήμα της Καλλάρη για όσο διάστημα συνεχιζόταν η επιχείρηση κατάσβεσης.
Σοβαρές ζημιές
Στον χώρο έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές, όμως η πυρκαγιά, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, δεν επεκτάθηκε.
