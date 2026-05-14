Πειραιάς: Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι
Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά - Η κοκαΐνη που βρέθηκε υπολογίζεται στα 1,7 εκατ. ευρώ
- Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά
- Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
- Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
- Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ισχυρό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών κατάφεραν οι ελεγκτικές δυνάμεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς κατασχέθηκε κοκαΐνη σε ποσότητα μαμούθ στο λιμάνι του Πειραιά.
Σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), σε στενή συνεργασία με τους ελεγκτές του 1ου Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΤΕΚ) Πειραιά, μετά από αξιοποίηση ειδικής ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), εντοπίστηκε ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε αυτό 40 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 46 κιλών. Το παράνομο φορτίο εκτιμάται ότι θα απέφερε παράνομο οικονομικό όφελος άνω του 1,7 εκατ. ευρώ.
Από την πορεία των ερευνών, οι αρχές έχουν ήδη ιχνηλατήσει το συγκεκριμένο modus operandi των κυκλωμάτων, που αφορά στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών διαμέσου της χώρας μας από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η έρευνα συνεχίζεται από τις ΔΕΟΣ, με σκοπό την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου και τον εντοπισμό των δραστών.
- Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – Τι αναφέρει στην επιστολή του
- Καλλιθέα: Στη φυλακή ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι μέσα σε μπαρ στην Καλλιθέα
- Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία
- Πειραιάς: Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι
- Η Γη περνάει μέσα από συντρίμμια αρχαίου σουπερνόβα – Τα ίχνη του βρέθηκαν στην Ανταρκτική
- Δήμος της Αττικής αποσύρει προσωρινά κοινόχρηστα ποδήλατα λόγω βανδαλισμών
- Θεσσαλονίκη: Νοσηλευτής καταγγέλθηκε για βία σε ανήλικο στη διάρκεια εξέτασης και συνελήφθη
- Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις