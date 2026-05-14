Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 11:14
Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα στα Άνω Πατήσια
Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Μαΐου 2026, 12:07

Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν

Στην πιλοτική εφαρμογή για το νέο επίδομα ανεργίας έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, προκειμένου να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Εγκεφαλικό: Νέα δεδομένα ρίχνουν φως σε «άγνωστες» πιθανές αιτίες

Υπό αξιολόγηση βρίσκονται τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής για το νέο επίδομα ανεργίας στο οποίο έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, προκειμένου να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Με το νέο σύστημα, έρχονται σημαντικές μεταβολές ως προς το επίδομα ανεργίας με το ποσό της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης να αγγίζει τα 1.375 ευρώ.

Το νέο επίδομα στηρίζει με μεγαλύτερο ποσό τους ανέργους τους πρώτους 6 μήνες, συγκριτικά με το τωρινό πλαίσιο, καθώς είναι εμπροσθοβαρές -ξεκινάει υψηλότερο αρχικά και βαίνει μειούμενο ανά τρίμηνο- δίνοντας κίνητρο για ταχύτερη επιστροφή στην εργασία.

Ωστόσο, κανένας δικαιούχος δεν λαμβάνει χαμηλότερο ποσό από αυτό που θα έπαιρνε με το παλαιό σύστημα συνολικά τους 12 μήνες της ανεργίας.

Πώς έγινε η πιλοτική εφαρμογή

Η επιλογή έγινε με τη μέθοδο της Τυχαιοποιημένης Ελεγχόμενης Δοκιμής, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ηλικίας, φύλου και τόπου κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο επίδομα ανεργίας που θα λάμβαναν οι δικαιούχοι θα ήταν υψηλότερο συνολικά από το υφιστάμενο.

Ο αλγόριθμος υπολόγιζε αυτόματα το επίδομα τόσο με τα σημερινά δεδομένα (σήμερα το επίδομα ανεργίας, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι 565 ευρώ), όσο και με το νέο καθεστώς.

Αν ο άνεργος λαμβάνει υψηλότερο επίδομα με το νέο σύστημα, αυτόματα προεπιλέγεται.

Η δοκιμαστική περίοδος του προγράμματος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και έχει επεκταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 15.000 άνεργοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και λαμβάνουν την αυξημένη επιδότηση, με ορισμένους να φτάνουν το ανώτατο όριο των 1.375 ευρώ μηνιαίως.

Το επίδομα αποτελείται από σταθερό και μεταβλητό ποσό, ενώ η διάρκεια επιδότησης μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες, με προϋπόθεση 175 ημερών ασφάλισης, ενισχύοντας όσους έχουν πληρώσει περισσότερες εισφορές και διαθέτουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία.

Αντιστρόφως, όσο λιγότερα τα ένσημα και οι αποδοχές, τόσο μικρότερη θα είναι και η παροχή.

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα ανεργίας

Το κρίσιμο στοίχημα για την επόμενη φάση είναι διπλό: αφενός η διατήρηση της επάρκειας στήριξης για τους ανέργους και αφετέρου η σύνδεση του επιδόματος με την ενεργή αναζήτηση εργασίας, ώστε να περιοριστεί η μακροχρόνια ανεργία.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πιο αυστηρή σύνδεση του επιδόματος και την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ καλούνται να αποδεχθούν προτάσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν στο προφίλ τους. Σε περίπτωση που ένας άνεργος αρνηθεί τρεις συνεχόμενες προσφορές εργασίας που θεωρούνται κατάλληλες, χάνει το δικαίωμα λήψης του επιδόματος.

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί το νέο σύστημα αφορά τον τρόπο καταβολής του επιδόματος. Το ποσό θα πιστώνεται σε προπληρωμένη κάρτα, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως το 50% του επιδόματος, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να δαπανάται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις συναλλαγές αυτές εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως η αγορά όπλων και τα τυχερά παιχνίδια.

Παράλληλα, το επίδομα θα δηλώνεται κανονικά στη φορολογική δήλωση, ωστόσο προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, το ποσό της επιδότησης δεν φορολογείται εφόσον τα υπόλοιπα εισοδήματα του δικαιούχου δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Εγκεφαλικό: Νέα δεδομένα ρίχνουν φως σε «άγνωστες» πιθανές αιτίες

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 5 πρώτα συμπεράσματα

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους
Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους

Σε σκωτσέζικο ντους υποβάλλονται χιλιάδες δικαιούχοι του Σπίτι Μου 2, που χάνουν τις προθεσμίες του ΤΑΑ. Τώρα τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, μέσω της ΕΑΤ. Όμως η εμπιστοσύνη έχει πια χαθεί.

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις
Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις

Οι συλλογικές συμβάσεις στην εστίαση και στα ζαχαρώδη προϊόντα, προβλέπουν μισθούς στα πέριξ του κατώτατου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Χαμηλότερος από το 2009 ο μισθός του αρχιμάγειρα.

Πόλεμος στην εστίαση
Πόλεμος στην εστίαση

Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα κομμάτια της «πίτας» με τους πολλούς αποδέκτες και η Ελλάδα
Τα κομμάτια της «πίτας» του Ταμείου Ανάκαμψης και το ελληνικό «μαχαίρι» που θέλει… ακόνισμα

Στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Λίγοι μήνες απομένουν πριν την κρίσιμη υποβολή αιτημάτων εκταμίευσης των υπόλοιπων κονδυλίων. Οι ημερομηνίες που κρίνουν τις τελευταίες πληρωμές.

Άνω Πατήσια: «Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» – Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
«Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» - Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς συνέβη το δυστύχημα.

«Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν;»
«Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν;»

«Ενα κομμάτι των εφήβων και των νέων, αισθάνεται αυτό που λέει το τραγούδι: "παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς". Οι ειδικοί επιστήμονες Γιώργος Νικολαΐδης και Χρίστος Λιάπης, μιλούν στο in για τη δυσφορία που νιώθουν οι έφηβοι, τον οδοστρωτήρα των Πανελλαδικών και τις ψυχοπιεστικές συνθήκες που βιώνουν

Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Αναλυτική αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση της γέφυρας Μπέλεϋ στο κατεστραμμένο δρόμο στην Καλλιτεχνούπολη.

MEGA Stories: «Ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες»
MEGA Stories: «Ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες»

Μια τηλεοπτική καταγραφή για το σημείο καμπής που βρίσκονται οι Κυκλάδες, αλλά και για τη δύναμη και την επιμονή των κατοίκων που αντιστέκονται στην αλλοίωση της ταυτότητας των Κυκλάδων, έρχεται στο MEGA Stories.

Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές
Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές

Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει

Κρουαζιερόπλοιο «Ambition»: Παραμένει σε καραντίνα – «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης
Παραμένει σε καραντίνα το κρουαζιερόπλοιο «Ambition» - «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης

Ο 90χρονος «υποθέτω ότι ήταν άτομο που είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα», εκτιμά ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς ο νοροϊός είναι σπάνιο να προκαλέσει θάνατο - Πότε αναμένεται να λήξει η καραντίνα

Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο - Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%

Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)
Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)

Μια ακόμη μυθική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Λιονέλ Μέσι στο MLS, πρωταγωνιστώντας στο 5-3 της Ίντερ Μαϊάμι επί του Σινσινάτι με τρία γκολ και μία ασίστ και δείχνοντας... έτοιμος για Μουντιάλ.

Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Η σύγκρουση με το Πακιστάν με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και έχει διαταράξει εντελώς τις δυνατότητες διανομής τους

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ
Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ

Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια
Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια

Με τα εσωκομματικά της ΝΔ σε όξυνση ξεκινάει το «γαλάζιο» συνέδριο, το οποίο σκιάζεται και από την κρίση θεσμών, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ψήφου των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών
Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών

«Το ζήτημα αποτελούσε επί χρόνια σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κυρίως στις περιοχές της Γέφυρας και της Αγχιάλου» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκηδόνος.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

