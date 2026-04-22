Επίδομα ανεργίας: Τέλος για όσους αρνούνται θέσεις εργασίας σύμφωνα με το νέο καθεστώς

Οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα μέσω της ΔΥΠΑ θα καλούνται να αποδεχθούν προτάσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν στο προφίλ τους. Σε περίπτωση που αρνηθούν τρεις συνεχόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενό τους, τα ενδιαφέροντά τους και βρίσκονται σε λογική απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, θα χάνουν το δικαίωμα στο επίδομα.

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται στο νέο πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο Εργασίας για το επίδομα ανεργίας. Το νέο σύστημα υιοθετεί το λεγόμενο «εμπροσθοβαρές» μοντέλο, όπου οι άνεργοι λαμβάνουν υψηλότερα ποσά τους πρώτους μήνες και σταδιακά μειούμενες παροχές όσο παρατείνεται η ανεργία. Στόχος είναι να παρέχεται ισχυρότερη στήριξη στην αρχή, αλλά και να ενισχύονται τα κίνητρα για ταχύτερη επιστροφή στην αγορά εργασίας.

Τρεις πυλώνες

Η νέα επιδότηση διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Ο πρώτος αφορά το σταθερό μέρος, το οποίο καταβάλλεται σε όλους και ξεκινά περίπου από το 70% του κατώτατου ημερομισθίου το πρώτο τρίμηνο, μειούμενο σταδιακά έως και το 20% στο δεύτερο έτος.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι το μεταβλητό μέρος, που συνδέεται με τα χρόνια ασφάλισης και ενισχύει όσους έχουν μεγαλύτερη εργασιακή διαδρομή, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον 900 ημέρες ασφάλισης την τελευταία τετραετία.

Ο τρίτος πυλώνας περιλαμβάνει προσαυξήσεις, όπως δώρα εορτών και επιπλέον ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά ή μονογονεϊκά νοικοκυριά.

Η διάρκεια επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τους 24 μήνες, ωστόσο το ύψος του επιδόματος θα εξαρτάται πλέον πολύ περισσότερο από τον μισθό και την προϋπηρεσία του δικαιούχου. Αυτό σημαίνει ότι για εργαζόμενους με χαμηλές αποδοχές ή περιορισμένα ένσημα, το ποσό μπορεί να υποχωρεί ακόμη και κάτω από τα σημερινά επίπεδα των 565 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι παρά τις σημαντικές αλλαγές, η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος φαίνεται να καθυστερεί. Αν και αρχικά υπήρχε σχεδιασμός για άμεση καθολική εφαρμογή εντός του 2026, το νέο επίδομα παραμένει σε πιλοτική φάση, η οποία έχει παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η κάλυψη

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κάλυψη των ανέργων παραμένει περιορισμένη. Από περίπου 903.928 εγγεγραμμένους ανέργους στη ΔΥΠΑ, μόλις 258.684 λαμβάνουν επίδομα, δηλαδή λιγότεροι από τρεις στους δέκα.

Το γεγονός αυτό ενισχύει την ανάγκη για ένα πιο αποτελεσματικό και στοχευμένο σύστημα στήριξης.

Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται και αλλαγές στον τρόπο καταβολής του επιδόματος, καθώς προβλέπεται χρήση προπληρωμένης κάρτας. Μέσω αυτής, οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη έως το 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι χιλιάδες άνεργοι έχουν δει από την 1η Απριλίου 2026 το επίδομα ανεργίας τους να αυξάνεται στα 563 ευρώ μηνιαίως, έναντι των 540 ευρώ που λάμβαναν μέχρι πρότινος, μια αύξηση που συνδέεται άμεσα με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά. Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή επηρεάζει, όχι μόνο το επίδομα ανεργίας, αλλά και μια σειρά από άλλες παροχές που καταβάλλει η ΔΕΠΑ στους δικαιούχους. Το ποσό των 563 ευρώ αποτελεί την αναπροσαρμοσμένη αξία του επιδόματος ανεργίας, που λαμβάνουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ. Η αύξηση κατά 23 ευρώ μηνιαίως προκύπτει αυτόματα από τη νέα βάση υπολογισμού που καθορίζεται από τον κατώτατο μισθό. Το επίδομα ανεργίας υπολογίζεται ως ποσοστό του κατώτατου μισθού, γι’ αυτό και κάθε αύξηση στον μισθό επιφέρει ανάλογη αύξηση στο επίδομα. Οι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας είδαν τη διαφορά αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν κάποια αίτηση ή να προβούν σε ενέργειες.

