Οικονομία 22 Απριλίου 2026, 06:00

Επίδομα ανεργίας: Τέλος για όσους αρνούνται θέσεις εργασίας σύμφωνα με το νέο καθεστώς

Ηλίας Γεωργάκης
Οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα μέσω της ΔΥΠΑ θα καλούνται να αποδεχθούν προτάσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν στο προφίλ τους. Σε περίπτωση που αρνηθούν τρεις συνεχόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενό τους, τα ενδιαφέροντά τους και βρίσκονται σε λογική απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, θα χάνουν το δικαίωμα στο επίδομα.

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται στο νέο πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο Εργασίας για το επίδομα ανεργίας. Το νέο σύστημα υιοθετεί το λεγόμενο «εμπροσθοβαρές» μοντέλο, όπου οι άνεργοι λαμβάνουν υψηλότερα ποσά τους πρώτους μήνες και σταδιακά μειούμενες παροχές όσο παρατείνεται η ανεργία. Στόχος είναι να παρέχεται ισχυρότερη στήριξη στην αρχή, αλλά και να ενισχύονται τα κίνητρα για ταχύτερη επιστροφή στην αγορά εργασίας.

Τρεις πυλώνες

Η νέα επιδότηση διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

  • Ο πρώτος αφορά το σταθερό μέρος, το οποίο καταβάλλεται σε όλους και ξεκινά περίπου από το 70% του κατώτατου ημερομισθίου το πρώτο τρίμηνο, μειούμενο σταδιακά έως και το 20% στο δεύτερο έτος.
  • Ο δεύτερος πυλώνας είναι το μεταβλητό μέρος, που συνδέεται με τα χρόνια ασφάλισης και ενισχύει όσους έχουν μεγαλύτερη εργασιακή διαδρομή, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον 900 ημέρες ασφάλισης την τελευταία τετραετία.
  • Ο τρίτος πυλώνας περιλαμβάνει προσαυξήσεις, όπως δώρα εορτών και επιπλέον ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά ή μονογονεϊκά νοικοκυριά.

Η διάρκεια επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τους 24 μήνες, ωστόσο το ύψος του επιδόματος θα εξαρτάται πλέον πολύ περισσότερο από τον μισθό και την προϋπηρεσία του δικαιούχου. Αυτό σημαίνει ότι για εργαζόμενους με χαμηλές αποδοχές ή περιορισμένα ένσημα, το ποσό μπορεί να υποχωρεί ακόμη και κάτω από τα σημερινά επίπεδα των 565 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι παρά τις σημαντικές αλλαγές, η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος φαίνεται να καθυστερεί. Αν και αρχικά υπήρχε σχεδιασμός για άμεση καθολική εφαρμογή εντός του 2026, το νέο επίδομα παραμένει σε πιλοτική φάση, η οποία έχει παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η κάλυψη

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κάλυψη των ανέργων παραμένει περιορισμένη. Από περίπου 903.928 εγγεγραμμένους ανέργους στη ΔΥΠΑ, μόλις 258.684 λαμβάνουν επίδομα, δηλαδή λιγότεροι από τρεις στους δέκα.

Το γεγονός αυτό ενισχύει την ανάγκη για ένα πιο αποτελεσματικό και στοχευμένο σύστημα στήριξης.

Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται και αλλαγές στον τρόπο καταβολής του επιδόματος, καθώς προβλέπεται χρήση προπληρωμένης κάρτας. Μέσω αυτής, οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη έως το 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι χιλιάδες άνεργοι έχουν δει από την 1η Απριλίου 2026 το επίδομα ανεργίας τους να αυξάνεται στα 563 ευρώ μηνιαίως, έναντι των 540 ευρώ που λάμβαναν μέχρι πρότινος, μια αύξηση που συνδέεται άμεσα με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά. Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή επηρεάζει, όχι μόνο το επίδομα ανεργίας, αλλά και μια σειρά από άλλες παροχές που καταβάλλει η ΔΕΠΑ στους δικαιούχους. Το ποσό των 563 ευρώ αποτελεί την αναπροσαρμοσμένη αξία του επιδόματος ανεργίας, που λαμβάνουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ. Η αύξηση κατά 23 ευρώ μηνιαίως προκύπτει αυτόματα από τη νέα βάση υπολογισμού που καθορίζεται από τον κατώτατο μισθό. Το επίδομα ανεργίας υπολογίζεται ως ποσοστό του κατώτατου μισθού, γι’ αυτό και κάθε αύξηση στον μισθό επιφέρει ανάλογη αύξηση στο επίδομα. Οι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας είδαν τη διαφορά αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν κάποια αίτηση ή να προβούν σε ενέργειες.

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται
Οικονομία 22.04.26

Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται

Σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού λογαριασμού, η χρηματική κατάθεση και ο λογαριασμός αυτός περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Σύνταξη
Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Οxford Economics 21.04.26

Eνεργειακό σοκ: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο

Νέα ανάλυση της Οxford Economics εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, θα αντέξει το ενεργειακό σοκ, αλλά με ένα επώδυνο τίμημα: Μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.04.26

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύνταξη
ΙΕΛΚΑ: Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά – Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών
Έρευνα ΙΕΛΚΑ 21.04.26

Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά - Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών

Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει πώς επιδρούν οι τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών - Έξι στους δέκα αναβάλουν αγορές, τέσσερις στους δέκα τις μειώνουν

Σύνταξη
New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Διεθνής Οικονομία 21.04.26

Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο - Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα
Οικονομία 21.04.26

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα

Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»
Κλιματική κρίση 22.04.26

Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»

Πληθώρα εργαλείων στη μάχη για εξειδικευμένη πρόγνωση καιρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο- Τα Σύστηματα Εγκαίρης Προρειδοποίησης σε 4 περιοχές της χώρας ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι
Έκπληξη 22.04.26

«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι

Η απάντηση του γερουσιαστή Κένεντι δεν δίνεται και τόσο εύκολα από κανένα ηγέτη κράτους. Το αν εκείνος θα την εφάρμοζε δεν το μάθαμε ποτέ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη
Ελλάδα 22.04.26

Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη

Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λ. Κοβέσι θα βρεθεί στους Δελφούς θέλοντας να μην αφήσει αναπάντητη καμία από τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από επίσημα χείλη τις τελευταίες μέρες για την Ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται
Οικονομία 22.04.26

Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται

Σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού λογαριασμού, η χρηματική κατάθεση και ο λογαριασμός αυτός περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κοινωνικός τουρισμός και φτώχεια διακοπών – Αποκαλυπτική μελέτη του ΠΑΝΣΥΠΟ
Mελέτη ΠΑΝΣΥΠΟ 22.04.26

Κοινωνικός τουρισμός και φτώχεια διακοπών: Γιατί τα voucher δεν φέρνουν την άνοιξη

Η μελέτη του ΠΑΝΣΥΠΟ «Ο Κοινωνικός Τουρισμός και το Έλλειμμα Πρόσβασης στις Διακοπές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα» αναλύει τη δομή των υφιστάμενων προγραμμάτων, ασκεί κριτική και προτείνει λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ρεαλιστικές προοπτικές του «ασυμβίβαστου»
Opinion 22.04.26

Ρεαλιστικές προοπτικές του «ασυμβίβαστου»

Το βαθύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πως το δίκτυο πολιτικών σχέσεων αποτελεί τρόπο πρόσβασης σε πόρους – είναι ένας «ανεπίσημος μηχανισμός κοινωνικής ασφάλειας» – που δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα θεσμικό μέτρο.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: Εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά «αποχαιρετήστε την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή»
Απειλές Ιράν 22.04.26

«Αποχαιρετήστε» το πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή

Το Ιράν απειλεί να τερματιστεί η παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά, καθώς θα άρχιζε σε αντίποινα να πλήττει ακόμη πιο σκληρά τις γειτονικές μοναρχίες του Κόλπου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 5 έγκλειστοι νεκροί κατά την εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας
Βενεζουέλα 22.04.26

Πολύνεκρη εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας

«Καβγάς» σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Βενεζουέλα εκτραχύνθηκε «σε εξέγερση», με αποτέλεσμα πέντε έγκλειστοι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε σκοτώσει γειτόνισσά του το 1990
Κόσμος 22.04.26

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Ο Τσάντγουικ Γουίλασι, 58 ετών, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο γειτόνισσάς του το 1990, εκτελέστηκε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Διεθνής Οικονομία 22.04.26

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν

Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης
Άγκυρας/Τεμέλι 22.04.26

Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, «ένα ελικόπτερο βαρέων μεταφορών CH-47 που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Τουρκικού Στρατού συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ
Υπέρβαση αρμοδιοτήτων 22.04.26

Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ

Δύο Αμερικανοί σκοτώθηκαν την Κυριακή, σε τροχαίο, κατά την επιστροφή τους από επιχείρηση κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό. Η κυβέρνηση της χώρας δεν γνώριζε τίποτα για τη δράση της CIA.

Σύνταξη
Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο

Στις 22 Απριλίου του 2024, η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας το Youth League στην Ελβετία. Μια επιτυχία μυθικών διαστάσεων για την ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
