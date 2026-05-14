«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ

Στο «κόκκινο» η πολιτική σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τις δηλώσεις του γνωστού «λαγού» του Μαξίμου, Άδωνι Γεωργιάδη, για το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, εξάλλου, ο οποίος ουσιαστικά υιοθέτησε τους «φαιδρούς» – κατά το ΠΑΣΟΚ – ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας, αποδεικνύει ότι το Μαξίμου των σκανδάλων και της διαφθοράς έχει ενορχηστρώσει μία επίθεση λάσπης κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Γεωργιάδης προκαλεί τον Ανδρουλάκη να πάνε στα δικαστήρια

Μετά την σκληρή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που τον αποκάλεσε «επαγγελματία λασπολόγο», ο Άδωνις Γεωργιάδης, με νέα ανάρτηση, επιμένει στους ισχυρισμούς του και υποστηρίζει πως το ΠΑΣΟΚ «υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση, που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως».

Όπως ισχυρίζεται ο υπουργός Υγείας, κάνοντας «κωλοτούμπα», «ποτέ δεν καταλόγισα παρανομία στην σύμβαση του με το Κτηματολόγιο. Είπα είναι νόμιμο αλλά είναι και ηθικό ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης να έχει λάβει 1.200.000€ από το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση που έγινε επί ΠΑΣΟΚ;».

Παράλληλα, τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι ποτέ δεν είπε «ότι πήρε χρήματα για ανακαίνιση του ακίνητου του, αλλά ότι ανακαινίστηκε με χρήματα του Δημοσίου, πράγμα που μόλις παραδέχθηκε», ενώ καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάνε στα δικαστήρια.

«Και τελικά τι νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής; Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς!», αναφέρει, για να καταλήξει κατηγορώντας εκ νέου τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «εκατομμύρια που πήρε από το Δημόσιο»: «Νωρίτερα όμως νομίζω ότι πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το Πασόκ;».

Το @pasok προφανώς υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως:

Α) ποτέ δεν καταλόγισα παρανομία στην σύμβαση του με το Κτηματολόγιο.

Είπα είναι νόμιμο αλλά είναι και ηθικό ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης να έχει λάβει… https://t.co/4bYqJ37HAW — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 14, 2026

Λάσπη στον ανεμιστήρα και από τον Π. Μαρινάκη

«Ενώ δεν απαγορεύεται, όταν θες να είσαι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής του τόπου σου και πιστεύεις πραγματικά στις δυνάμεις και της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, είναι καλό τα χρήματά σου να τα έχεις μέσα στη χώρα – αυτό είναι μια προσωπική άποψη», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με τον συνήθη τρόπο της έμμεσης επίθεσης, ο Παύλος Μαρινάκης υιοθέτησε τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη, επιμένοντας μάλιστα στα περί ηθικής, παρότι δεν τόλμησε να την κατονομάσει, την ώρα που εκπροσωπεί μία κυβέρνηση η οποία κοντεύει να πάρει πρωτάθλημα στη διαφθορά…

«Το ΠΑΣΟΚ τι είπε στην ανακοίνωσή του σήμερα; Ότι τα χρήματα αυτά προήλθαν από την Ευρωβουλή, έμπαιναν σε λογαριασμό στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος, άρα εκεί τα έχει. Εντάξει, νομίζω ξέρουν στο ΠΑΣΟΚ ότι μπορείς να τα μεταφέρεις, τα λεφτά που έχεις στο εξωτερικό μπορείς να τα μεταφέρεις στο εσωτερικό, όπως και το αντίθετο. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που ένας άνθρωπος γίνεται αρχηγός, πρόεδρος ενός κόμματος και, έτσι όπως έγινε ό,τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπορεί να τα φέρει μέσα», ανέφερε.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί ως μνημείο κυβερνητικού θράσους είναι το γεγονός ότι ο κ. Μαρινάκης έφτασε στο σημείο να συγκρίνει μία παράλειψη στο «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη, την οποία ο ίδιος έκανε δημόσια γνωστή, με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Λιβανό και Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στη μία περίπτωση για πάρα πολύ σοβαρούς λόγους υγείας, ένας λογιστής ξέχασε να κάνει κάποιες δηλώσεις αγροτών που δικαιούνταν να πάρουν κάποια χρήματα και έγινε μια προσπάθεια να λυθεί αυτό με νόμιμο τρόπο – και αυτό θεώρησε το ΠΑΣΟΚ ότι συνιστά ένα βαρύ κακούργημα και για τον κύριο Καραμανλή και για τον κύριο Λιβανό και δεν ξέρω και εγώ για ποιον άλλον. Στην άλλη περίπτωση, το ότι ξέχασε ένας λογιστής να δηλώσει 1.000.000 σε ξένη τράπεζα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης απλά ήταν ένα λάθος το οποίο έπρεπε να διορθωθεί. Νομίζω ότι αυτό αξίζει να αναδειχθεί ως προς την διάσταση της υποκρισίας και των δύο μέτρων και δύο σταθμών», ισχυρίσθηκε.

Τσουκαλάς: Δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητας Γεωργιάδη και κυβέρνησης ΝΔ

Νέα σκληρή απάντηση τόσο στον Άδωνι Γεωργιάδη όσο και στο Μαξίμου έδωσε το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά.

«Ο πολιτικός τυχοδιώκτης κ. Γεωργιάδης πανικόβλητος τώρα αναγνωρίζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, που μέχρι πριν λίγη ώρα παρουσίαζε ως «’ύποπτες’ και ‘σκανδαλώδεις’», υπογραμμίζει, ενώ επισημαίνει ότι ο υπουργός Υγείας «αναφέρεται με χυδαίους υπαινιγμούς στην αναγνωρισιμότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ως ‘λόγο’ για τη σύναψη των συμβάσεων, ενώ την ίδια στιγμή παραδέχεται ότι οι συμβάσεις βασίστηκαν σε νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες με τη συμμετοχή άλλων 10 προσφορών στην πρώτη περίπτωση και άλλων 8 προσφορών στη δεύτερη».

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει, μάλιστα, πως «επειδή αναρωτιέται αν υπάρχουν άλλα ακίνητα στο Ηράκλειο που θα μπορούσαν να ενοικιαστούν για τις ανάγκες του Κτηματολογίου, του προτείνουμε να διαβάσει την απόφαση του Κτηματολογίου του 2024, με την οποία η συγκεκριμένη υπηρεσία προχωρά σε μονομερή παράταση της μίσθωσης επικαλούμενη δικαίωμή της».

«Παραλείπει ο κ. Γεωργιάδης να αναφέρει ότι το εν λόγω ακίνητο έχει χώρο στάθμευσης έκτασης 2,5 στρεμμάτων, κάτι που συνυπολογίζεται για τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών που το ενοικίασαν», προσθέτει, για να τονίσει χαρακτηριστικά: «Οι μισθώσεις επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγιναν λόγω της αναγνωρισιμότητας του, κ. Γεωργιάδη; Του κάνατε ‘χάρη’; Για ποιο πράγμα λοιπόν κατηγορεί τον κ. Ανδρουλάκη; Τον εγκαλεί γιατί το ακίνητο, που σημειωτέον μόνο το 20% είναι στην κυριότητα του κ. Ανδρουλάκη, μισθώθηκε μετά από νόμιμους διαγωνισμούς στους οποίους υπήρχαν δεκάδες άλλες προσφορές;».

Ως προς τη δήλωση πόθεν έσχες, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «είναι τόσο φαιδρός που στρεψοδίκως εξισώνει υπό διερεύνηση ενδεχόμενες παράνομες πράξεις για τις οποίες έστειλε δικογραφία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – τα γνωστά ‘βάλτα χεράτα’ – με μια τυπική παράλειψη;», για να υπογραμμίσει ότι «προσβάλλει ξανά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας».

«Ζήτησε μήπως ο κ. Ανδρουλάκης να παρανομήσει κάποιος για να διορθωθεί η αμέλεια του λογιστή του; Ντροπή πια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εντόπισε ο ίδιος την παράλειψη και κίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες με επιστολή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει πως δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητας του κ. Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που υιοθετεί τα ψευδή του και τη συκοφαντία. Γιατί το κέντρο αυτού του συστήματος δολοφονίας χαρακτήρων, λασπολογίας και συκοφαντίας», όπως επισημαίνει, «βρίσκεται στο Μαξίμου».

Τέλος, προαναγγέλλει νομικές κινήσεις εκ μέρους του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τον κ. Γεωργιάδη να μην εκτίθεται περαιτέρω, επειδή θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη.