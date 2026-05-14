Φάμελλος: Ο χυδαίος Γεωργιάδης είναι το ακροδεξιό εξτρέμ του Μητσοτάκη

Σφοδρή επίθεση στο «ακροδεξιό εξτρέμ» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τον Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Χαρακτήρισε τον υπουργό Υγείας «εκπρόσωπο της τοξικότητας, των fake news και του τραμπισμού στην Ελλάδα», ενώ απέδωσε προσωπικά στον πρωθυπουργό την ευθύνη για την υποβάθμιση των θεσμών, της Δικαιοσύνης και του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε ζήτημα πολιτικής και θεσμικής νομιμοποίησης του Άδωνι Γεωργιάδη, διερωτώμενος αν μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα «ένας υπουργός που δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη Δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό».

Εστίασε, δε, στις απαράδεκτες δηλώσεις του υπουργού Υγείας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως στις επιθέσεις του κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη Δικαιοσύνη, επειδή ενοχλείται από τις αποκαλύψεις για διαφθορά και κατάχρηση κοινοτικών πόρων, τονίζοντας ότι έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τις δικογραφίες «γελοίες» και να αφήσει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο κατάργησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

«Ο Γεωργιάδης λέει δημόσια όσα δεν μπορεί να πει ο Μητσοτάκης»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε ότι ο υπουργός Υγείας ουσιαστικά νομιμοποίησε το ρουσφέτι και τη διαφθορά όταν δήλωσε ότι «το ρουσφέτι δεν είναι κατ’ ανάγκη παράνομο», κατηγορώντας την κυβέρνηση πως θεωρεί φυσιολογική την «κλοπή χρημάτων των τίμιων αγροτών».

Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε πως, αν και ο Άδωνις Γεωργιάδης υπήρξε στόχος παρακολούθησης, δεν προσέφυγε ποτέ στη Δικαιοσύνη: «Φοβάστε να πάτε στη Δικαιοσύνη, γιατί πίσω από τις υποκλοπές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης; Αλλά εγώ θα θέσω το μείζον: δεν μπορείτε να εκπροσωπείτε τους πολίτες αν δεν υπερασπίζεστε ούτε τα δικά σας δικαιώματα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνέδεσε, μάλιστα, τον υπουργό Υγείας και με την κυβερνητική διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, κατηγορώντας τον ότι συκοφάντησε τις μαζικές κινητοποιήσεις πολιτών που ζητούσαν αλήθεια και δικαιοσύνη, ενώ έκανε λόγο για «χυδαιότητες» και προκλητική στάση απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποτελεί τον «υπουργό της προπαγάνδας και των fake news», που εκφράζει δημόσια όσα «θέλει αλλά δεν τολμά να πει ανοιχτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Τα ψέματα του Γεωργιάδη για το ΕΣΥ που βρίσκεται υπό κατάρρευση

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε εκτενώς στη δραματική κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενός ΕΣΥ υπό κατάρρευση, όπως τόνισε, με ατελείωτες αναμονές στα επείγοντα, ράντζα στους διαδρόμους, πολύμηνες καθυστερήσεις σε χειρουργεία και εξετάσεις και τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, ειδικά στην περιφέρεια και στα νησιά.

Κατηγόρησε προσωπικά τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα «βελτίωσης» του συστήματος υγείας, ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποκαλύπτουν καθημερινά την πραγματικότητα της διάλυσης.

Μάλιστα, ο κ. Φάμελλος στάθηκε ιδιαίτερα σε πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνιση του υπουργού Υγείας, όπου είχε παρουσιαστεί ως παράδειγμα «άμεσης εξυπηρέτησης» ένα ραντεβού που αποδείχθηκε ότι τελικά θα γινόταν μήνες αργότερα. «Συνελήφθη ψευδόμενος ο κ. Γεωργιάδης», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πλήρη απώλεια αξιοπιστίας τόσο του Γεωργιάδη, όσο και συνολικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Εμπορευματοποίηση της Υγείας ή ισχυρό ΕΣΥ;»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑΣ υποστήριξε ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί συνειδητά στην εμπορευματοποίηση της υγείας και στη συρρίκνωση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Επικαλέστηκε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι στην Ελλάδα καταγράφονται οι υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη και ότι ένας στους πέντε πολίτες στερείται αναγκαίες εξετάσεις ή θεραπείες λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει περικοπές στις δαπάνες μισθοδοσίας των υγειονομικών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ένα «συνονθύλευμα φωτογραφικών ρυθμίσεων και εξυπηρετήσεων», υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα του ΕΣΥ. Ειδικά για τις ρυθμίσεις που αφορούν στο φάρμακο, άφησε αιχμές ότι εξυπηρετούν συμφέροντα μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών και όχι τις ανάγκες των ασθενών.

Αναφέρθηκε, τέλος, στις δύο τροπολογίες που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, οι οποίες προβλέπουν «τη δημιουργία ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ και την αύξηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στα 300 ευρώ από το 2026 και στα 350 ευρώ από το 2027».

Παράλληλα, προκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη να αποδείξει στην πράξη αν στηρίζει πραγματικά τους νοσηλευτές ή αν περιορίζεται σε δημόσιες δηλώσεις και επικοινωνιακές υποσχέσεις.

Κλείνοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης της υγείας, 15.000 μόνιμες προσλήψεις, αύξηση μισθών, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και μείωση της ιδιωτικής συμμετοχής στα φάρμακα.

Το πραγματικό πολιτικό διακύβευμα, όπως επισήμανε, είναι «αν θα συνεχίσουμε με μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει την υγεία ως πεδίο εμπορευματοποίησης και μεταφέρει διαρκώς το βάρος στους πολίτες. Ή αν η χώρα θα ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία, με ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, καθολική πρόσβαση και στήριξη της κοινωνίας».