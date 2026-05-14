Άνω Λιόσια: Επίθεση με πέτρες και ξύλα σε ομάδα ΔΙΑΣ που καταδίωκε ύποπτο ΙΧ – Δάγκωσαν αστυνομικό

Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σε οικισμό Ρομά μετά από καταδίωξη ύποπτου ΙΧ.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί με τον έναν με διακομίζεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές.

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές.

Η καταδίωξη και η επίθεση

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε διερχόμενο αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη που κατέληξε στην οδό Αναγεννήσεως στα Άνω Λιόσια. Εκεί εμφανίστηκαν περίπου 80 άτομα από τον οικισμό Ρομά και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με πέτρα και ξύλα ενώ σημειώθηκαν και συμπλοκές σώμα με σώμα.

Από την επίθεση τραυματίστηκε πιο σοβαρά ένας από τους αστυνομικούς που έφερε τραύματα από πέτρες ακόμα και δαγκωματιές.

Σημαντικές φθορές προκλήθηκαν και στις μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ.

Τρεις συλλήψεις

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν σε τρεις προαγωγές. Μεταξύ των συλληφθέντων όπως αναφέρουν οι πληροφορίες είναι και ο οδηγός του οχήματος που επιχείρησε να διαφύγει από τον έλεγχο, καθώς και δύο γυναίκες που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ εξετάζεται και η ταυτοποίηση επιπλέον ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση κατά των αστυνομικών.