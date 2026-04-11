Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, στη Βάρη
- Πώς ο φόβος ότι η ΑΙ θα μας πάρει τις δουλειές μάς αρρωσταίνει
- Αμπντουλάχ Γκιουλ: Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli
- Artemis II, η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση
- «Η Νάκμπα επαναλαμβάνεται»: Η εμμονή του Ισραήλ με τον ποταμό Λιτάνι του Λιβάνου
Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Η καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στη Βάρη, αφού η Αστυνομία ενημερώθηκε από περίοικους για διάρρηξη σε εξέλιξη.
Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή
Η διάρρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής σε σπίτι επί της οδού Σίφνου στη Βάρη, από όπου οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 5.000 ευρώ εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό SUV, αλλά έγιναν αντιληπτοί από γείτονες οι οποίοι ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ.
Άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κινητοποιήθηκαν άμεσα και αφού εντόπισαν το ύποπτο όχημα άρχισαν να το καταδιώκουν. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής.
Τότε ο ένας αστυνομικός αντέδρασε πυροβολώντας με το υπηρεσιακό του όπλο τρεις φορές στα λάστιχα του οχήματος των δραστών σε μια προσπάθεια να το ακινητοποιήσει.
Παρά τους πυροβολισμούς, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Την προανάκριση ανέλαβε το ΤΔΕΕ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ενώ εντοπίστηκαν και οι τρεις κάλυκες από τις βολές που πραγματοποίησε ο αστυνομικός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
- LIVE: Μπρέντφορντ – Έβερτον
- Μητσοτάκης: Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας
- LIVE: Μπέρνλι – Μπράιτον
- Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για κλοπές μέσα σε 24 ώρες
- Άρσεναλ – Μπόρνμουθ 1-2: Ήττα-σοκ για τους «κανονιέρηδες»
- Αταλάντη: Αυτοκίνητο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα – Διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο
- Ανδρουλάκης: Επανεκκίνηση. Μαζί να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών
- Διαμαρτυρία-έπος από τους οπαδούς της Γκλάντμπαχ: «Να μην αγοράσει κανείς λουκάνικα και μπύρες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις