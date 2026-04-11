Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Η καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στη Βάρη, αφού η Αστυνομία ενημερώθηκε από περίοικους για διάρρηξη σε εξέλιξη.

Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή

Η διάρρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής σε σπίτι επί της οδού Σίφνου στη Βάρη, από όπου οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 5.000 ευρώ εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό SUV, αλλά έγιναν αντιληπτοί από γείτονες οι οποίοι ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ.

Άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κινητοποιήθηκαν άμεσα και αφού εντόπισαν το ύποπτο όχημα άρχισαν να το καταδιώκουν. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής.

Τότε ο ένας αστυνομικός αντέδρασε πυροβολώντας με το υπηρεσιακό του όπλο τρεις φορές στα λάστιχα του οχήματος των δραστών σε μια προσπάθεια να το ακινητοποιήσει.

Παρά τους πυροβολισμούς, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Την προανάκριση ανέλαβε το ΤΔΕΕ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ενώ εντοπίστηκαν και οι τρεις κάλυκες από τις βολές που πραγματοποίησε ο αστυνομικός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.