Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες
Οι δράστες έκαναν διάρρηξη σε σπίτι στη Βάρη - Για να διαφύγουν επιχείρησαν να εμβολίσουν με το όχημά τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και αυτοί απάντησαν πυροβολώντας τρεις φορές στα λάστιχα
Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε από περίοικους για διάρρηξη που ήταν σε εξέλιξη σε κατοικία επί της οδού Σίφνου στη Βάρη.
Όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισα τρεις δράστες να διαφεύγουν με ένα λευκό SUV.
Η καταδίωξη
Ακολούθησε καταδίωξη και στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, προκειμένου να διαφύγουν, οι διαρρήκτες επιχείρησαν με το όχημα τους να εμβολίσουν τις μοτοσυκλέτες των αστυνομικών.
Τότε, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και πυροβόλησε τρεις φορές προς τα ελαστικά του οχήματος των δραστών.
Τελικά, ο οδηγός του οχήματος άλλαξε πορεία και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση με τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή να συνεχίζονται.
Τράπηκαν σε φυγή
Οι τρεις διαρρήκτες φαίνεται ότι πρόλαβαν και απέσπασαν χρηματικό ποσό εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων του σπιτιού.
Την προανάκριση ανέλαβε το ΤΔΕΕ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ενώ εντοπίστηκαν και οι τρεις κάλυκες από τις βολές που πραγματοποίησε ο αστυνομικός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
- Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες
