Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Κινηματογραφική καταδίωξης σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι, όταν 19χρονος οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και παραβίασε τον μισό ΚΟΚ για να διαφύγει.

Συγκεκριμένα, περίπου στη 1:10, αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, παραβίασε τρεις ερυθρούς σηματοδότες και τέσσερα σήματα STOP, ενώ κινήθηκε αντίθετα σε δύο μονόδρομους.

Έπεσε πάνω στους αστυνομικούς

Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Λεβαδιάς, όπου το όχημα προσέκρουσε σε κράσπεδο.

Ο οδηγός δεν ακινητοποιήθηκε, αλλά επιχείρησε να διαφύγει κάνοντας όπισθεν, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τους αστυνομικούς που τον καταδίωξαν.

Από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκε τραυματισμός.

Υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,60. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.