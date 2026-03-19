Η στιγμή της καταδίωξης του τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια [βίντεο]
Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται η καταδίωξη του τράπερ στα Πατήσια λίγα μέτρα πριν από το σημείο της σύλληψής του.
Βίντεο ντοκουμέντο με τη σύλληψη του γνωστού τράπερ την Τετάρτη στα Πατήσια μετά από καταδίωξη βλέπει το φως της δημοσιότητας.
Το μηχανάκι που οδηγεί ο τράπερ είναι το δεύτερο και ακολουθούν μηχανές της αστυνομίας που τον καταδιώκουν.
Ο τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο.
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δύο επιβαίνοντες φέρεται να πέταξαν ένα αντικείμενο στο οδόστρωμα, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον έλεγχο. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, επρόκειτο για ένα μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών.
Με ποινικό παρελθόν ο 27χρονος
Τόσο ο 27χρονος τράπερ όσο και ο 26χρονος συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς και για απείθεια.
Ο 27χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Πριν δύο χρόνια είχε συλληφθεί για τον άγριο ξυλοδαρμό και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό φοιτητή στη Θεσσαλονίκη.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις