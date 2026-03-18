Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου
Γνωστός τράπερ συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (18/3) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή των Πατησίων, ύστερα από καταδίωξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν μία μοτοσικλέτα να κινείται στην οδό Καυταντζόγλου στα Πατήσια και έκαναν σήμα στους δύο αναβάτες να σταματήσουν για έλεγχο.
Πάτησαν γκάζι
Ωστόσο, εκείνοι δεν συμμορφώθηκαν και προσπάθησαν να απομακρυνθούν, αγνοώντας τις υποδείξεις των αστυνομικών.
Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, με τους άνδρες της ΔΙΑΣ να καταφέρνουν τελικά να ακινητοποιήσουν τη μοτοσικλέτα στην οδό Δημητρίου Ράλλη.
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δύο επιβαίνοντες φέρεται να πέταξαν ένα αντικείμενο στο οδόστρωμα, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον έλεγχο. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, επρόκειτο για ένα μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών.
Με ποινικό παρελθόν ο 27χρονος
Τόσο ο 27χρονος τράπερ όσο και ο 26χρονος συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς και για απείθεια.
Ο 27χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Πριν δύο χρόνια είχε συλληφθεί για τον άγριο ξυλοδαρμό και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό φοιτητή στη Θεσσαλονίκη.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις