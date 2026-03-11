Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.
- Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
- Η ένεση που βοηθά την καρδιά να επουλωθεί μετά από έμφραγμα
- «Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
- Χρυσό σουαρέ, μόνο για γυναίκες: Μετά το φιάσκο με το Netflix, η Μέγκαν χρεώνει 1700 λίρες για selfie και manifestation – Η νέα Γκουίνεθ;
Κινηματογραφική καταδίωξη που οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αττική οδό, όταν αστυνομικοί της άμεσης δράστης έκαναν σήμα σε ύποπτο αυτοκίνητο χρώματος ασημί που κινούνταν επί της Αττικής οδού, στο ύψος της Αγ. Παρασκευής, να σταματήσει για προληπτικό έλεγχο.
Ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα, έσπασε την προστατευτική μπάρα των διοδίων και τράπηκε σε φυγή, με ταχύτητα τουλάχιστον 180 χιλιόμετρα.
Άγρια καταδίωξη
Ακολούθησε καταδίωξη στην περιοχή, στην οποία άμεσα συνέβαλαν ακόμη δύο περιπολικά οχήματα της άμεσης δράσης και μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ.
Λίγο πριν το Μαρκόπουλου, οι έμπειροι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα. Οι δράστες παρότι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί, μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν με διαφορά λίγων λεπτών.
Όπως διαπιστώθηκε ο ένας άνδρας ήταν ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.
Σε έλεγχο που έγινε στο ΙΧ εντοπίστηκε μεγάλος όγκος καλωδίων που είχαν αφαιρέσει οι δράστες νωρίτερα.
- Ανδρουλάκης για σκάνδαλο υποκλοπών: Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό
- Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από το ματς με την Παρί (vid)
- Λίγο μέτρο με την προστασία «υψηλών στόχων» – οι περίοικοι δεν είναι τρομοκράτες
- Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
- Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
- Viral η νεαρή πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών του Τραμπ – Τα σχόλια για 12χρονη και Γκρέτα Τούνμπεργκ
- Την Πέμπτη (12/3) κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις