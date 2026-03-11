Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό

Κινηματογραφική καταδίωξη που οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αττική οδό, όταν αστυνομικοί της άμεσης δράστης έκαναν σήμα σε ύποπτο αυτοκίνητο χρώματος ασημί που κινούνταν επί της Αττικής οδού, στο ύψος της Αγ. Παρασκευής, να σταματήσει για προληπτικό έλεγχο.

Ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα, έσπασε την προστατευτική μπάρα των διοδίων και τράπηκε σε φυγή, με ταχύτητα τουλάχιστον 180 χιλιόμετρα.

Άγρια καταδίωξη

Ακολούθησε καταδίωξη στην περιοχή, στην οποία άμεσα συνέβαλαν ακόμη δύο περιπολικά οχήματα της άμεσης δράσης και μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ.

Λίγο πριν το Μαρκόπουλου, οι έμπειροι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα. Οι δράστες παρότι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί, μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν με διαφορά λίγων λεπτών.

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας άνδρας ήταν ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σε έλεγχο που έγινε στο ΙΧ εντοπίστηκε μεγάλος όγκος καλωδίων που είχαν αφαιρέσει οι δράστες νωρίτερα.