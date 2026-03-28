Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκίνητου στην Καλλιθέα – Βίντεο ντοκουμέντο
Η καταδίωξη ξεκίνησε στην Καλλιθέα και κατέληξε στον Ταύρο όπου τα δύο άτομα εγκατέλειψαν το όχημα που επέβαιναν και άρχισαν να τρέχουν - Συνελήφθησαν μετά από λίγη ώρα.
Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου την Καλλιθέα.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα άγριο κυνηγητό σε κεντρικούς δρόμους. Μάλιστα στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ο οδηγός μπήκε ανάποδα στην Πειραιώς.
Βίντεο ντοκουμέντο
Το MEGA παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη.
Στις εικόνες φαίνεται το εμπλεκόμενο λευκό αυτοκίνητο και πίσω ακολουθούν οι δύο μηχανές με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που τον καταδιώκουν στην περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο 30χρονος οδηγός επιχείρησε να εμβολίσει και τους αστυνομικούς. Το ΙΧ ακινητοποιήθηκε τελικά στην περιοχή του Ταύρου και τα δύο άτομα που επέβαιναν τράπηκαν σε φυγή.
Ωστόσο μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Στον οδηγό βρέθηκε να έχει στην κατοχή του μικροποσότητα ναρκωτικών.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις