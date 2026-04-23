Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Παλαιό Φάληρο με ΙΧ να εμβολίζει περιπολικό της Άμεσης Δράσης και να εξαφανίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα ξεκίνησαν περίπου στις 6 το απόγευμα όταν στην οδό Ανδρέα Μουράτη στο Νέο Φάληρο αστυνομικοί έκαναν σήμα σε διερχόμενο ΙΧ να σταματήσει για έλεγχο.

Εμβόλισε περιπολικό

Ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε και ξεκίνησε καταδίωξη. Στην οδό Ιωάννου Αυγέρη το ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό της ΕΛΑΣ προκειμένου να μην ακινητοποιηθεί. Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ωστόσο το αυτοκίνητο κατάφερε να διαφύγει.

Μετά από έρευνες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ξανά το ύποπτο όχημα, το οποίο όμως κατάφερε να τους ξεφύγει στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Ναϊάδων στο Παλαιό Φάληρο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο όχημα προκάλεσε ζημίες σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την καταδίωξη, ενώ μέχρι στιγμής διαφεύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο ύποπτο ΙΧ εκτός από τον οδηγό υπήρχε και ένα ακόμα άτομο.