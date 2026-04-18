Κηφισός: Συνελήφθη 46χρονος μετά από καταδίωξη – Έτρεχε μεθυσμένος με 200 χιλιόμετρα
Στη σύλληψη 46χρονου προχώρησαν μεταμεσονύχτιες ώρες της 18ης Απριλίου 2026 αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση στη Λεωφόρο Κηφισού.
Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατά περίπου 120 χλμ/ώρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.
Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν με μοτοσυκλέτα και περιπολικό, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Περιστερίου.
Σε έλεγχο με αλκοολόμετρο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος βρισκόταν και υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,37 mg/l.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ το όχημά του κατασχέθηκε.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
