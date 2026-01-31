Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχαν με πάνω από 160χλμ/ώρα

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν για επικίνδυνη οδήγηση στη Μουδανιών και στον Περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη.

Γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 31 Ιανουαρίου, ένας 43χρονος ημεδαπός κατελήφθη στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, στο 13ο χλμ στο ρεύμα προς Χαλκιδική, να κινείται με ταχύτητα 169 χλμ/ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 90 χλμ/ώρα.

Στην Πυλαία

Την ίδια ώρα συνελήφθη ένας 26χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίσθηκε στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος της Πυλαίας στο ρεύμα προς ανατολικά, να κινείται με 164 χλμ/ώρα, σε δρόμο με όριο ταχύτητας 60 χλμ/ώρα.