Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχαν με πάνω από 160χλμ/ώρα
Και οι δύο οδηγοί έτρεχαν με ταχύτητες υπερδιπλάσιες του ορίου ταχύτητες σε δρόμους στη Θεσσαλονίκη
Δύο οδηγοί συνελήφθησαν για επικίνδυνη οδήγηση στη Μουδανιών και στον Περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη.
Γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 31 Ιανουαρίου, ένας 43χρονος ημεδαπός κατελήφθη στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, στο 13ο χλμ στο ρεύμα προς Χαλκιδική, να κινείται με ταχύτητα 169 χλμ/ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 90 χλμ/ώρα.
Στην Πυλαία
Την ίδια ώρα συνελήφθη ένας 26χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίσθηκε στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος της Πυλαίας στο ρεύμα προς ανατολικά, να κινείται με 164 χλμ/ώρα, σε δρόμο με όριο ταχύτητας 60 χλμ/ώρα.
- Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
- LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχαν με πάνω από 160χλμ/ώρα
- Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει ο αφήγημα του Λανουά
- Χαρίτσης: Θέλουμε να ηττηθεί η ΝΔ και η πολιτική Μητσοτάκη
- Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου
- Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα
- Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις