Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ο 34χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.
Με 146 χλμ/ώρα οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης 34χρονος, ο οποίος συνελήφθη και του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης.
Ο 34χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων που διενεργούνται σε διάφορες περιοχές της πόλης σήμερα στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά, στο ύψος του κόμβου Πυλαίας, να οδηγεί τη μοτοσικλέτα με ταχύτητα 146 χλμ/ώρα αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα.
Υπό την επήρεια αλκοόλ
Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε επίσης ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.
Ειδικό κλιμάκιο από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης από χθες το βράδυ έως σήμερα το πρωί προέβη σε ελέγχους οχημάτων στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και βεβαίωσε συνολικά 65 παραβάσεις.
