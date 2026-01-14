Συνελήφθη 22χρονος – Έτρεχε με 167 χλμ στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών
Το όριο στο συγκεκριμένο σημείο που πιάστηκε να έχει αναπτύξει ταχύτητα 167 χιλιομέτρων είναι 90 χλμ./ώρα
Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη ένας 22χρονος οδηγός ο οποίος κινούμενος το πρωί με το αυτοκίνητό του επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών ανέπτυξε ταχύτητα 167 χλμ/ώρα.
Το όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 90 χλμ./ώρα.
Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τον σταμάτησαν και τού πέρασαν χειροπέδες.
Ο 22χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
