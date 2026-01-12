Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 128 χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή με όριο τα 50χλμ/ώρα
Ελέγχους για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή έκανε η Τροχαία στη Θεσσαλονίκη βεβαιώνοντας 44 παραβάσεις ενώ έγιναν και δύο συλλήψεις
- Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
- Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων
- Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
- Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
Eιδικό κλιμάκιο από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου, προέβησαν σε στοχευμένους ελέγχους οχημάτων σχετικά με παραβίαση ορίων ταχύτητας, εντός κατοικημένης περιοχής.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν δύο οδηγοί και σχηματίστηκαν σε βάρος τους δικογραφίες.
Δύο συλλήψεις
Στην πρώτη περίπτωση ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση με επικίνδυνους ελιγμούς προς εντυπωσιασμό, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία σε λοιπούς χρήστες της οδού και πολίτες. Του βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και του αφαιρέθηκε για ένα χρόνο η άδεια οδήγησης.
Στη δεύτερη περίπτωση ο οδηγός συνελήφθη επειδή οδηγούσε με ταχύτητα 128 χιλιομέτρων την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Επιπλέον, του επιβλήθηκε το ανάλογο πρόστιμο και του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για δύο μήνες.
Συνολικά, βεβαιώθηκαν πρόστιμα για 44 παραβάσεις που αφορούν σε υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, 8 παραβάσεις για θόρυβο και τροποποιημένες εξατμίσεις και 18 για διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.
- Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 128 χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή με όριο τα 50χλμ/ώρα
- Άρχισε γυμναστήριο ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα!
- Από νωρίς στα… βαθιά ο Κάρικ – Το ντέρμπι με την Σίτι και τα καλά λόγια του Γκουαρντιόλα
- Ο υπουργός Εξωτερικών Πρεβό καλεί τον Ιρανό πρέσβη για να εκφράσει τις ανησυχίες του Βελγίου
- Φασισμός, πετρέλαιο, αντίσταση, ζωή – Η γενεαλογία της οδύνης στη Λατινική Αμερική μέσα από 100 κλικ
- Γάζα: Ομάδα υποστηριζόμενη από το Ισραήλ σκότωσε ανώτερο αστυνομικό της Χαμάς
- Ιαπωνία: Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων
- Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις