Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 128 χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή με όριο τα 50χλμ/ώρα
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026 | 23:25

Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 128 χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή με όριο τα 50χλμ/ώρα

Ελέγχους για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή έκανε η Τροχαία στη Θεσσαλονίκη βεβαιώνοντας 44 παραβάσεις ενώ έγιναν και δύο συλλήψεις

Σύνταξη
Eιδικό κλιμάκιο από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου, προέβησαν σε στοχευμένους ελέγχους οχημάτων σχετικά με παραβίαση ορίων ταχύτητας, εντός κατοικημένης περιοχής.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν δύο οδηγοί και σχηματίστηκαν σε βάρος τους δικογραφίες.

Δύο συλλήψεις

Στην πρώτη περίπτωση ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση με επικίνδυνους ελιγμούς προς εντυπωσιασμό, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία σε λοιπούς χρήστες της οδού και πολίτες. Του βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και του αφαιρέθηκε για ένα χρόνο η άδεια οδήγησης.

Στη δεύτερη περίπτωση ο οδηγός συνελήφθη επειδή οδηγούσε με ταχύτητα 128 χιλιομέτρων την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Επιπλέον, του επιβλήθηκε το ανάλογο πρόστιμο και του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για δύο μήνες.

Συνολικά, βεβαιώθηκαν πρόστιμα για 44 παραβάσεις που αφορούν σε υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, 8 παραβάσεις για θόρυβο και τροποποιημένες εξατμίσεις και 18 για διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

