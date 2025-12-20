Σχεδόν υπερδιπλάσια του ορίου των 90 χλμ. ήταν η ταχύτητα που είχε αναπτύξει ένας οδηγός μηχανής επί της Λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα, τα ξημερώματα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτός από την Αστυνομία και να συλληφθεί.

Σχηματίστηκε δικογραφία και ο νεαρός οδηγός θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 31χρονος μοτοσικλετιστής συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) διότι κινούνταν με 161 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας κατά 71 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες στη Λεωφόρο Συγγρού.

Συγκεκριμένα, στην Καλλιθέα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο οδηγός της μηχανής είχε ξεπεράσει κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπομένου ορίου των 90 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση. Ο νεαρός συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τι ισχύει για την υπερβολική ταχύτητα με τον νέο ΚΟΚ

Για τις «κόντρες» (με ταχύτητα μεγαλύτερη από 200 χλμ./ώρα) και την υπερβολική ταχύτητα, οι ποινές με τον νέο ΚΟΚ κλιμακώνονται ως εξής:

Στην πρώτη παράβαση που κάποιος εντοπιστεί να κάνει κόντρα με το όχημά του και να έχει αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα έτος.

Τη δεύτερη φορά που θα συλληφθεί για την ίδια παράβαση, δηλαδή σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 4.000 ευρώ και αφαιρείται η άδεια για δύο χρόνια. Την τρίτη φορά, το πρόστιμο θα αγγίζει τις 8.000 ευρώ, ενώ ο παραβάτης θα στερείται το δίπλωμά του για τέσσερα χρόνια.

Για παραβίαση ορίου ταχύτητας, επιβάλλεται πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες, στην αρχική παράβαση. Για βεβαίωση πρώτης υποτροπής, το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες. Στη βεβαίωση δεύτερης υποτροπής, ορίζεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Αν κάποιος προκαλέσει δυστύχημα και αφαιρέσει ζωή, εφόσον έχει καταναλώσει αλκοόλ ή κινείται με υπερβολική ταχύτητα, θα έχει πλέον και πολύ σοβαρές ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση έως 10 έτη.