Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ενός δίκυκλου αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο - Ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.
Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 1/12, στη δυτική Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ενός δικύκλου αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.
Ο οδηγός κινήθηκε αρχικά στο ρεύμα εισόδου της Μοναστηρίου. Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει, κάνει ελιγμό και περνάει στο αντίθετο ρεύμα εξόδου.
Τελικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου και Κωλέττη.
Δείτε την καταδίωξη από τους αστυνομικούς
