Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες
Στη θέα των αστυνομικών στην Ελευσίνα ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.
- Les Echos: Αδύνατη η ειρήνη στην Ουκρανία με το σχέδιο Τραμπ
- Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του
- Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
- Κολομβιανοί επιστήμονες ανακτούν θησαυρούς δισεκατομμυρίων από το «Άγιο Δισκοπότηρο των ναυαγίων»
Συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (20-11-2025) στην περιοχή της Ελευσίνας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 3 άτομα ηλικίας 18 και 29 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας για απείθεια και κλοπή κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία περιπολούντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην περιοχή της Ελευσίνας, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε όχημα και τους κάλεσαν σε έλεγχο.
Καταδίωξη
Στη θέα των αστυνομικών ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.
Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου, το ανωτέρω όχημα ακινητοποιήθηκε και οι δράστες αφού δεσμεύθηκαν, στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας.
Πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων
Από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό, εντοπίστηκαν χαλκοσωλήνες και μεγάλη ποσότητα καλωδίων ρεύματος που είχαν αποσπάσει προηγουμένως, καθώς και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Οδηγοί έτοιμοι να πιαστούν στα χέρια – Άγριοι καυγάδες με το παραμικρό στους δρόμους
- Καναδάς: Αρκούδα Γκρίζλι επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
- Η EBU ανακοινώνει νέους κανόνες ψηφοφορίας για την Eurovision 2026, ποντάροντας στην διαφάνεια
- Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking
- Άρης: Ο παίκτης που προορίζει για βασικό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Χιμένεθ
- Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις