Σε μήνυση κατά αγνώστων για την παραβίαση πυροσβεστικού οχήματος του δήμου και την κλοπή μπαταριών και καλωδίων προέβη η δημοτική αρχή Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Οι άγνωστοι παραβίασαν το πυροσβεστικό όχημα που ήταν παρκαρισμένο στο φυλασσόμενο περιφραγμένο χώρο στάθμευσης οχημάτων του δήμου, έκλεψαν δύο μπαταρίες και καλώδια, ενώ προσπάθησαν να αφαιρέσουν κι άλλα αντικείμενα, χωρίς να τα καταφέρουν, αλλά προκαλώντας βλάβες. Στη συνέχεια οι δράστες εξαφανίστηκαν.

«Ανεξέλεγκτα και ασυνείδητα δρουν αυτά τα εγκληματικά στοιχεία»

Ο δήμος Νεάπολης – Συκεών προέβη ήδη σε άμεση αντικατάσταση των μπαταριών, αποκατάσταση των βλαβών στην καλωδίωση και επιδιόρθωση των υπόλοιπων βλαβών και το όχημα βρίσκεται πάλι σε πλήρη ετοιμότητα.

«Την ώρα που η χώρα μας βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, οι πάντες αντιλαμβάνονται το πόσο ανεξέλεγκτα και ασυνείδητα δρουν αυτά τα εγκληματικά στοιχεία που με θράσος φθάνουν στο σημείο να αναπτύσσουν τη δράση τους ακόμη και σε κεντρικά σημεία του δήμου, και μάλιστα σε κεντρικά δημόσια και δημοτικά κτίρια», δήλωσε ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης.

Ο κ. Δανιηλίδης ζητά ενίσχυση της αστυνόμευσης με 24ωρες περιπολίες, με «αποκλειστικό στόχο την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, γιατί η παραβατικότητα έχει ξεφύγει».

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πυροσβεστικό όχημα μάλιστα είχε συνδράμει στην κατάσβεση της πρόσφατης φωτιάς που είχε εκδηλωθεί στη Μεγάλη Βόλβη, κοντά στο Βαγιοχώρι.

*Κεντρική φωτογραφία αρχείου