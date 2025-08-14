Φωτιά στην Ερμιόνη Αργολίδας – Επιχειρούν εναέρια
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Ερμιόνη κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου στην Ερμιόνη Αργολίδας.
Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής, περί τις 10:55 σε αγροτοδασική έκταση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν οικισμοί.
Δείτε βίντεο από τη φωτιά:
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2025
