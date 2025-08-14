Φωτιά στην Ερμιόνη Αργολίδας – Επιχειρούν εναέρια

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής, περί τις 10:55 σε αγροτοδασική έκταση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν οικισμοί.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας: