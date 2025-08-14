Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης
Για τρίτη ημέρα μαίνονται οι φωτιές στην Αχαΐα, στη Φιλιππιάδα και στη Χίο, με τη φωτιά στην Πάτρα να έχει σπάσει σε τρία μέτωπα και μια νέα πυρκαγιά να έχει ξεκινήσει στο Ξηροχώρι Ηλείας. Επιπλέον, οι φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο δίκτυο ρεύματος.
Αρκετοί πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα στα νοσοκομεία, ενώ μεγάλο πρόβλημα για όσους βρίσκονται στις περιοχές πλησίον των εστιών δημιουργεί ο καπνός που εκλύεται από τις φωτιές.
«Ειδικά στην Πάτρα, λόγω και της καύσης μικτών υλικών, και δασικών υλικών βιομάζας αλλά και τεχνιτών υλικών, είχαμε μία έκλυση μεγάλων ποσοτήτων καπνού, σωματιδίων, αλλά ταυτόχρονα και έκλυση από μία σειρά από ουσίες που προκύπτουν από την καύση των τεχνιτών υλικών, πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», εξηγεί στο MEGA ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής ΑΠΘ.
Μεγάλο πρόβλημα για όσους βρίσκονται στις περιοχές πλησίον των εστιών δημιουργεί ο καπνός που εκλύεται από τις φωτιές
Οι πλέον ευάλωτες ομάδες
Σύμφωνα με τον ίδιο, «η δική μας εκτίμηση είναι ότι στην προκείμενη περίπτωση περιμένουμε μέσα σε τρεις μέρες περίπου να έχουν πέσει τα επίπεδα σωματιδίων κάτω από τα όρια ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».
«Είναι σημαντικό να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά αν έχουμε κατάλληλα στοιχεία πρόληψης», λέει ο ίδιος, με σοβαρότερο κίνδυνο να αντιμετωπίζουν ηλικιωμένοι, άνθρωποι με αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα, έγκυοι και παιδιά.
«Η ομάδα που πρέπει να προσέχει είναι μία: υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα με καρδιολογικά και αναπνευστικά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα», τονίζει από την πλευρά της η Ματίνα Παγώνη, αντιπρόεδρος ΕΙΝΑΠ.
