Aποπνικτική η ατμόσφαιρα – Στα Δυτικά της Πάτρας η φωτιά έφτασε στη θάλασσα

Ασφυκτική είναι η κατάσταση στην Πάτρα και σε ολόκληρη την Αχαΐα, που για δεύτερη ημέρα δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, ενώ ο καπνός έχει καλύψει την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου δέχεται από χθες πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα. Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια που παράγονται από την πυρκαγιά, σύμφωνα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς στα μάτια και την αναπνευστική οδό, βήχα, βρογχίτιδα, καθώς και να επιδεινώσουν σοβαρά την αναπνευστική και καρδιαγγειακή υγεία, ιδιαίτερα σε παιδιά, εγκύους, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Επίσης, συστήνεται η αποφυγή κάθε εξωτερικής δραστηριότητας και η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (Ν95/FFP2) σε περίπτωση αναγκαστικής εξόδου.

