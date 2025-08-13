Aποπνικτική η ατμόσφαιρα – Στα Δυτικά της Πάτρας η φωτιά έφτασε στη θάλασσα
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου δέχεται από χθες πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα
- Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
- «Είσαι ψεύτης!» – Βαθαίνει η κόντρα του Μασκ με τον Σαμ Άλτμαν και την Apple
- Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
- Αυτή είναι η συνταγή επιτυχίας πίσω από τον crypto-πλουτισμό της οικογένειας Τραμπ
Ασφυκτική είναι η κατάσταση στην Πάτρα και σε ολόκληρη την Αχαΐα, που για δεύτερη ημέρα δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, ενώ ο καπνός έχει καλύψει την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου δέχεται από χθες πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα. Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια που παράγονται από την πυρκαγιά, σύμφωνα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς στα μάτια και την αναπνευστική οδό, βήχα, βρογχίτιδα, καθώς και να επιδεινώσουν σοβαρά την αναπνευστική και καρδιαγγειακή υγεία, ιδιαίτερα σε παιδιά, εγκύους, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Επίσης, συστήνεται η αποφυγή κάθε εξωτερικής δραστηριότητας και η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (Ν95/FFP2) σε περίπτωση αναγκαστικής εξόδου.
Δείτε βίντεο του in
- Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)
- Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
- Φωτιά στην Αχαΐα: Κάηκαν 550 αυτοκίνητα στο τελωνείο της Πάτρας
- Πολύ υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιές και την Πέμπτη – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
- «Γιγάντιος πίδακας» – Σπάνιο είδος πελώριου κεραυνού καταγράφηκε από το Διάστημα
- Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις