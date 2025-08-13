Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)

Σχεδόν 100.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές του τελευταίου διημέρου, 12 – 13 Αυγούστου ώς τις 03:00-, όπως αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21.

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών:

– Χίος: 40.000 στρέμματα

– Μοιραίικα Αχαΐας: 20.000 στρέμματα

– Ζάκυνθος: 17.000 στρέμματα

– Φιλιππιάδα: 18.000 στρέμματα

– Παλιάμπελα Πρεβέζης: 2.500 στρέμματα

– Πάτρα: 2.000 στρέμματα

Σημειώνεται ότι οι αριθμοί που δίνονται δεν αποτελούν εκτιμήσεις καμένων εκτάσεων αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών.

Δείτε αναλυτικά τις εικόνες από τις πυρκαγιές:

Τα τελευταία 24ωρα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αντιμετωπίζουν καθημερινά πάνω από 100 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στα μέτωπα επιχειρούν σχεδόν 5.000 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως μπαίνουν στη μάχη πάνω από 60 εναέρια μέσα. Πέραν των κρατικών μέσων, όμως, αυτή την καλοκαιρινή «κανονικότητα» χρειάζεται να την αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι οι πολίτες.

Οι δασικές πυρκαγιές σκοτώνουν άμεσα εκατοντάδες ανθρώπους κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Αν και μπορεί να μοιάζουν αποκαλυπτικές, ο απολογισμός των θυμάτων είναι πολύ μικρότερος σε σύγκριση με τις πλημμύρες, που σκοτώνουν χιλιάδες, και τους καύσωνες, που σκοτώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ωστόσο, αν υπολογίσουμε και τον καπνό, το ανθρώπινο κόστος αυξάνεται δραματικά. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη, η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τις δασικές πυρκαγιές σκοτώνει περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους τον χρόνο.

Οι τοξικοί καπνοί μπορούν να ταξιδέψουν σε τεράστιες αποστάσεις: στήλες καπνού από τις δασικές πυρκαγιές στην Αυστραλία έχουν φτάσει έως τη Νότια Αμερική, ενώ ο καπνός από τις πυρκαγιές στον Καναδά – που συχνά πνίγουν πόλεις στις ΗΠΑ – έχει ρυπάνει την ατμόσφαιρα στην Ευρώπη.

Με τις πυρκαγιές να είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο, ακόμα και οι βρετανική Guardian δίνει απαντήσεις και προτείνει τρόπους ώστε οι άνθρωποι να προσαρμοστούν και να μάθουν πώς να προστατεύονται.