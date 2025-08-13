Εξακολουθεί να καίει η φωτιά στην Αχαΐα, η οποία έχει αφήσει πίσω της ανυπολόγιστες ζημιές, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να συνεχίζουν την μάχη για την κατάσβεσή της. Η πυρκαγιά πέρασε και από το τελωνείο Πατρών, με αποτέλεσμα 550 αυτοκίνητα να καούν.

550 αυτοκίνητα έγιναν στάχτη λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα

Τα 550 οχήματα αποτελούν την πλειονότητα των αυτοκινήτων που βρίσκονταν στο τελωνείο, ενώ ο χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, με βάση την σχετική νομοθεσία.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή, ώστε μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία, να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

Οι κάτοικοι οικισμών στην Κάτω Αχαΐα δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο μεγάλες ζημιές υπέστησαν οι περιουσίες τους, ενώ πολλοί εξ αυτών δεν σταματούν να κάνουν λόγο για έλλειψη πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή.