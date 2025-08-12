Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το Λιμενικό Σώμα, σε Πάτρα και Χίο, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν αυτές τις περιοχές. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 65 άτομα.

• Όλες οι εξελίξεις από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα, στο live-blogging του in.gr

Στην Αχαΐα

Στην Αχαΐα, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), πλωτά του Λιμενικού Σώματος επιχειρούν στη θαλάσσια ζώνη από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας. Παρέλαβαν δύο άτομα από ξενοδοχειακή μονάδα και ακόμη επτά από την ευρύτερη περιοχή. Όλοι μεταφέρονται με ασφάλεια στο νότιο λιμάνι της Πάτρας.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει στην περιοχή ακόμη τρία σκάφη, τα οποία βρίσκονται σε επιφυλακή, ώστε να βοηθήσουν όταν και αν παραστεί ανάγκη.

Στη Χίο

Επίσης, στη Χίο, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), διεξάγεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών, από τις παραλίες «Λημνιά» και «Αγία Μαρκέλλα» της Βολισσού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος: πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο. Στο έργο των απεγκλωβισμών συμμετέχουν και ιδιωτικά σκάφη.

56 διασωθέντες

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 56 άτομα. Από αυτά, τα 54 μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιθί και δύο στην περιοχή Λαγαδά.

Οι αρχές της Χίου παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.