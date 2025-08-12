Εκκενώνονται νοσοκομεία σε Αχαΐα και Θεσπρωτικό Πρέβεζας – Σε επιφυλακή η Χίος

Συνεχίζονται οι μεγάλες φωτιές σε Χίο, Αχαΐα και Πρέβεζα, με νοσοκομεία να εκκενώνονται αυτή την ώρα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τα νοσοκομεία που εκκενώνονται

Ανάρτηση έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενημερώνοντας για τα νοσοκομεία σε Χίο, Αχαΐα και Πρέβεζα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση:

«-Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού.

-Νοσοκομείο Χίου σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και 1 πυροσβέστης με πόνο στη μέση απο πτώση. Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30 προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού κ των πυροσβεστών.

-Εκκενώνουμε ΚΥ Κ. Αχαΐας προσωπικό και 2 φιλοξενούμενους, λόγω εκκένωσης όλης της περιοχής.

Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα».

Στο νοσοκομείο Θεσπρωτικού ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Στο νοσοκομείο Θεσπρωτικού βρέθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος και με ενημέρωσή του ανέδειξε την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Επισκέφθηκα το κέντρο υγείας Φιλιππιάδας Πρεβέζης πριν λίγο στο οποίο μεταφέρονται άτομα από τα χωριά της Πρέβεζας που μαίνεται η φωτιά. Τα δύο κέντρα υγείας της περιοχής Φιλιππιάδας και Θεσπρωτικού έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Μάλιστα το κέντρο υγείας Φιλιππιάδας σήμερα δεν εφημερεύει και οι συνάδελφοι γιατροί, νοσηλευτές παρέμειναν και ήρθαν και άλλοι από ρεπό και άδειες να συνδράμουν», τόνισε ο κ. Γιαννάκος.

Συμπλήρωσε ότι, «το ίδιο και στο κέντρο υγείας Θεσπρωτικού το οποίο εφημέρευε αλλά ενισχύθηκε με προσωπικό το οποίο προσήλθε οικειοθελώς. Επίσης το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε ετοιμότητα και επιχειρεί στο πεδίο της φωτιάς συνεχώς μεταφέροντας κατάκοιτους και ανήμπορα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, με αναπνευστικά προβλήματα και πτώσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή στο κέντρο υγείας Φιλιππιάδας μεταφέρθηκαν περί τα 15 άτομα, παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες αποχώρησαν τα 11 άτομα προς το χώρο φιλοξενίας του Δήμου και σπίτια τους. Οι 4 παραμένουν για φιλοξενία στο κέντρο υγείας επειδή είναι κατάκοιτοι και χρειάζονται οξυγόνο. Συνομίλησα μαζί τους και με τους συνοδούς είναι σε απόγνωση».

Ολοκληρώνοντας ανέφερε ότι, «στο κέντρο υγείας Θεσπρωτικού έχουν μεταφερθεί 10 άτομα κατάκοιτα που χρήζουν οξυγόνου. Διαμόρφωσαν αίθουσα και τους φιλοξενούν. Υπάρχει όμως σοβαρή περίπτωση να εκκενωθεί γιατί πλησιάζει η φωτιά. Ήδη δόθηκε εντολή να εκκενωθεί από ασθενείς οι οποίοι μεταφέρονται τώρα στα νοσοκομεία Άρτας και Πρέβεζας. Στο νοσοκομείο της Άρτας μεταφέρθηκαν 6 άτομα με αναπνευστικά και πτώσεις που δεν χρήζουν νοσηλείας».