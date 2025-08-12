Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Νέο μήνυμα για εκκένωση οικισμών εξέδωσε το 112, σύμφωνα με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι στις κοινότητες Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Καμίνια και Ανεμόμυλος, του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την πόλη της Πάτρας, καθώς η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αχαΐα εξακολουθεί να μαίνεται.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

Στον χάρτη του Zoom Earth επίσης μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

Νωρίτερα με άλλο μήνυμα του 112 είχαν κληθεί οι κάτοικοι των οικισμών ‘Ανω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυά, Στεναίτικα, Λευκός να απομακρυνθούν προς την Κάτω Αχαΐα.

Η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος χαρακτήρισε τη κατάσταση «πολύ δύσκολη με τη φωτιά να κατευθύνεται νότια κάτι που μπορεί να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα».

Ανέφερε επίσης ότι «έχουν σημειωθεί καταστροφές από τα σημεία που πέρασε η φωτιά σε οικήματα, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, ωστόσο δεν έχει περάσει εντός των οικισμών».

Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στη νέα Εθνική Οδό Πατρών -Πύργου από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά και από τον κόμβο ΒΙ.ΠΕ. προς την Εθνική Οδό Πατρών -Τριπόλεως.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι και μια ακόμη πυρκαγιά στην περιοχή Πλατάνι Αχαΐας κοντά σε κατοικημένες περιοχές για την οποία εκδόθηκε 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

Στην περιοχή έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και στην μάχη με την πυρκαγιά έχουν διατεθεί 27 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα 9 οχήματα ενώ πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα εναέρια μέσα.