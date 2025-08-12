newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
12.08.2025 | 12:43
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας – Μήνυμα του 112 καλεί σε εκκένωση
Ελλάδα 12 Αυγούστου 2025 | 16:11

Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας – Μήνυμα του 112 καλεί σε εκκένωση

Φωτιά ξέσπασε στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, ενώ ειδοποίηση του 112 έλαβαν οι κάτοικοι για να απομακρυνθούν από την περιοχή

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Spotlight

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, ενώ μήνυμα του 112 κάλεσε του πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή.

Η φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας

Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική περιοχή, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη.

Ειδοποίηση του 112

Το 112 κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες

Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του
ΕΛ.ΑΣ. 12.08.25

Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του

Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνεται ένας 30χρονος υπήκοος Κύπρου -που είναι γνωστός τράπερ-, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα

Σύνταξη
Hellenic Train: Απολύσεις πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Αντίδραση προαναγγέλλει ο Γενηδούνιας στο in
Έρχονται απεργίες 12.08.25

Hellenic Train: Απολύσεις πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Αντίδραση προαναγγέλλει ο Γενηδούνιας στο in

Εκκαθαρίσεις προσωπικού από τη Hellenic Train με οσμή εκδικητικότητας καταγγέλλει στο in ο πρόεδρος του σωματείου μηχανοδηγών Κώστας Γενηδούνιας - Την Τετάρτη η πρώτη κινητοποίηση, «έρχεται κλιμάκωση εν όψει ΔΕΘ»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τορίνο: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου», λέει ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη
Ελλάδα 12.08.25

«Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»: Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος

Ο 15χρονος Δημήτρης υπέστη θερμοπληξία που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή - Ο πατέρας του είπε πως βγήκε από τη ΜΕΘ και άρχισε να μιλάει και να τρώει

Σύνταξη
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις
Τροχαία 12.08.25

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις

Από την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ

Σύνταξη
Φωτιές: Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωσή τους – Ακραίος κίνδυνος τον Αύγουστο για 3 περιοχές
Δείτε χάρτες 12.08.25

Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωση φωτιάς - Ακραίος κίνδυνος για Αττική, Πελοπόννησο, Δυτ. Ελλάδα

Η εκτίμηση για το πόσο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκδηλωθούν και να εξαπλωθούν δασικές φωτιές - Δείτε χάρτες

Σύνταξη
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη μισή χώρα – Το καμπανάκι της Πολιτικής Προστασίας
Φωτιές 12.08.25

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη μισή χώρα – Το καμπανάκι της Πολιτικής Προστασίας

Το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων που βρίσκονται στην κατηγορία 4 τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις

Σύνταξη
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25

Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες

Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου - Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Παρά τα βαθιά προνόμια του Γιούαν Φορμπς και την εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο - η πάλη του να κληρονομήσει τον τίτλο του έμοιαζε σχεδόν με θρίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι τα Αirbnb συνδέονται πολλαπλά με την άνοδο των ενοικίων, αλλάζοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο της κατοικίας. Μιλά στο in ο ερευνητής Κ. Γουρζής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

