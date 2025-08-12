Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας – Μήνυμα του 112 καλεί σε εκκένωση
Φωτιά ξέσπασε στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, ενώ ειδοποίηση του 112 έλαβαν οι κάτοικοι για να απομακρυνθούν από την περιοχή
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, ενώ μήνυμα του 112 κάλεσε του πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή.
Η φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας
Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική περιοχή, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και 3 Α/Φ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Ειδοποίηση του 112
Το 112 κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Στάμνα #Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
