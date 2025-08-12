Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας – Μήνυμα του 112 καλεί σε εκκένωση

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, ενώ μήνυμα του 112 κάλεσε του πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή.

Η φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας

Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική περιοχή, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Ειδοποίηση του 112

Το 112 κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.