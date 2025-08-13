Εφιαλτική νύχτα σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα – 52 άνθρωποι στο νοσοκομείο, καμένα σπίτια και επιχειρήσεις
Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα. Συγκλονιστικές οι εικόνες από την πύρινη λαίλαπα. Σπίτια απείλησε η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο.
Τέσσερα μεγάλα μέτωπα έχει να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε όλη τη χώρα, ενώ έχουν ξεσπάσει από το πρωί πάνω από 100 φωτιές. Η νύχτα θα είναι δύσκολη, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις φλόγες.
Η πυρκαγιά στην Πάτρα
Μαίνεται η πυρκαγιά στα Συχαινά Πάτρας, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους στις περιοχές Βούντενη και Μπάλα.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη σε διάφορα σημεία. «Η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, αλλά αν κατά την διάρκεια της νύχτας ενισχυθούν, φοβάμαι ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα».
⛔⚠ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ⚠⛔
🔥⚠ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ η Πυρκαγία στην Συχαίνα της Πάτρας καίγονται σπίτια μόνιμες κατοικιες μέσα σχεδόν στον αστικό ιστό της Πάτρας pic.twitter.com/eYOv1neGRY
— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 12, 2025
Οι κάτοικοι των οικισμών υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Η φωτιά φαίνεται από το κέντρο της Πάτρας. #πυρκαγια #πατρα #φωτιααχαια #φωτια pic.twitter.com/JD5QDObKI8
— Konstantinos Poulos (@MathArgos) August 12, 2025
Οι εικόνες από την πύρινα λαίλαπα στην περιοχή, που φαίνεται ότι απειλεί σπίτια στη Βούντενη, αλλά και το δημοτικό σχολείο.
Συχαινά Πάτρα #πάτρα #πυρκαγιες #αχαια #φωτια pic.twitter.com/vatLXUiMJO
— Athena (@ath_kats) August 12, 2025
Από τη 1.30 τη νύχτα έχει κοπεί η ηλεκτροδότηση σε όλη την περιοχή.
Επίσης, διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στην βιομηχανική ζώνη στην Αχαΐα. Κλειστή είναι και η Παλαιά Εθνική Οδός.
Τα άλλα μέτωπα
Έως αργά τη νύχτα η κατάσταση στα μέτωπα της φωτιάς είχε ως εξής:
- Ανεξέλεγκτη ήταν η φωτιά στην Πρέβεζα. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112, σε πολλές περιοχές να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στην περιοχή το θερμικό φορτίο έχει δημιουργήσει κόκκινο πέπλο καπνού. Η παλιά εθνική οδός παραμένει κλειστή στο ύψος του φράγματος της ΔΕΗ.
- Στη Χίο, η φωτιά συνέχιζε το καταστροφικό της έργο. Δόθηκε εντολή εκκένωσης της Κατάβασης, των Διευχών, της Σιδηρούντας, των Φυτών και των Κηπουριών. Από τις 21.45 δόθηκε εντολή εκκένωσης της Παρπαριάς προς Καμπιά και Καρδάμυλα.
- Στη Ζάκυνθο από την πυρκαγιά απειλήθηκαν σπίτια. Συνεχιζόταν το έργο της κατάσβεσης. Το πύρινο μέτωπο έχει διασπαστεί σε τρία. Ένα μέτωπο βρίσκεται στον Αγαλά με κατεύθυνσή προς Κερί, το δεύτερο στο Κοιλιώμενο και το τρίτο προς το χωριό της Λιθακιάς.
Τεράστια καταστροφή
Με τόσα πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη και τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες να επιτρέπουν στις φωτιές να εξαπλώντονται με μεγάλη ταχύτητα, η Ελλάδα έχει ζητήσει την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πολιτικής Προστασίας.
Ζητάμε να μας στείλουν 4 αεροσκάφη.
Συνολικά διακομίστηκαν 52 άνθρωποι, κυρίως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν.
Εκκενώθηκαν νοσοκομεία
Η πυρκαγιά υποχρέωσε τις υγειονομικές αρχές να εκκενώσουν νοσοκομεία στις πληγείσες περιοχές.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, εκκενώθηκαν τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού και Κάτω Αχαΐας, ενώ το νοσοκομείο της Χίου είναι σε επιφυλακή.
