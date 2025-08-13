Ταινία θρίλερ θυμίζουν οι εικόνες από την Κάτω Αχαΐα. Σε μερικές από αυτές, μπορούμε να δούμε αμέτρητα καμένα αυτοκίνητα να στέκουν ως άμορφες μάζες σε σημείο της περιοχής, ολοσχερώς κατεστραμμένα από τη φωτιά που σάρωσε τμήματα της Κάτω Αχαΐας.

Απερίγραπτη είναι η κατάσταση σε εκεί οικισμούς, με το μέγεθος της καταστροφής να προκαλεί τρόμο. Όπως φαίνεται στο βίντεο από σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο συγκεκριμένο υπάρχουν εκατοντάδες καμένα οχήματα του ΟΔΥΥ.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

<br />

Οι κάτοικοι οικισμών στην Κάτω Αχαΐα δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο μεγάλες ζημιές υπέστησαν οι περιουσίες τους, ενώ πολλοί εξ αυτών δεν σταματούν να κάνουν λόγο για έλλειψη πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή.