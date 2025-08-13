Μεγάλη φωτιά τώρα στα Μέγαρα, κοντά σε κατοικημένη περιοχή
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στα Μέγαρα - Σε κοντινή απόσταση από σπίτια οι φλόγες, εικόνες από το in
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στα Μέγαρα. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Επί τόπου μετέβησαν και επιχειρούν 95 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίντρι.
Όπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα που εξασφάλισε το in, οι φλόγες δεν βρίσκονται πολύ μακριά από σπίτια.
