Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στα Μέγαρα. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επί τόπου μετέβησαν και επιχειρούν 95 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίντρι.

Όπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα που εξασφάλισε το in, οι φλόγες δεν βρίσκονται πολύ μακριά από σπίτια.