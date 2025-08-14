Από μια φωτογραφία ντοκουμέντο από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του 25χρονου εμπρηστή.

Ειδικότερα, οι κινήσεις του νεαρού άνδρα κατεγράφησαν από κάμερα ασφαλείας, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να τον συλλάβουν λίγες ώρες αργότερα.

Στα πλάνα που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί φαινόταν ο 25χρονος εντός οικοπεδικής έκτασης, στην οποία λίγο μετά την αποχώρησή του ξέσπασε φωτιά.

Η φωτογραφία – ντοκουμέντο:

Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς

Όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προσέγγισαν τον 25χρονο, εκείνος αντιστάθηκε, ενώ κατά την μεταφορά του στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών υπήρξε και συγκέντρωση ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου που ζητούσαν να αφεθεί ελεύθερος.

Σε βάρος του 25χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία του εμπρησμού και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.