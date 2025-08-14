Πάτρα: Φωτογραφία – ντοκουμέντο από τη φωτιά στο Γηροκομείο
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 25χρονο εμπρηστή, ο οποίος θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.
- Νέο ιστορικό υψηλό για το Bitcoin - Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο
- Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της
- Helios: 20 χρόνια από την αεροπορική τραγωδία που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο
- Νεκροί ηλικιωμένοι λουόμενοι σε Παλαιό Φάληρο και Όρμο Παναγιάς
Από μια φωτογραφία ντοκουμέντο από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του 25χρονου εμπρηστή.
Ειδικότερα, οι κινήσεις του νεαρού άνδρα κατεγράφησαν από κάμερα ασφαλείας, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να τον συλλάβουν λίγες ώρες αργότερα.
Στα πλάνα που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί φαινόταν ο 25χρονος εντός οικοπεδικής έκτασης, στην οποία λίγο μετά την αποχώρησή του ξέσπασε φωτιά.
Η φωτογραφία – ντοκουμέντο:
Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
Όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προσέγγισαν τον 25χρονο, εκείνος αντιστάθηκε, ενώ κατά την μεταφορά του στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών υπήρξε και συγκέντρωση ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου που ζητούσαν να αφεθεί ελεύθερος.
Σε βάρος του 25χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία του εμπρησμού και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.
- Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
- Γιώργος Παππάς: Από την Ηλεία, στη Ράγιο Βαγιεκάνο (pics)
- Πάτρα: Φωτογραφία – ντοκουμέντο από τη φωτιά στο Γηροκομείο
- Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!
- Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική για την εγκληματικότητα – Επτά συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα
- ΝΒΑ: Ένα εκατομμύριο δολάρια το παιχνίδι!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις