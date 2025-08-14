Αυτοί είναι οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό στην Πάτρα – Άγνωστα τα κίνητρά τους

Να διαλευκάνουν την υπόθεση του εμπρησμού στα Συχαινά της Πάτρας προσπαθούν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ασφάλειας Πατρών.

Υπενθυμίζεται ότι για τη φωτιά που απείλησε την πόλη της Πάτρας και κατέκαψε τον περιαστικό ιστό της πόλης έχουν συλληφθεί δύο ημεδαποί, κάτοικοι Πάτρας, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Για τη σύλληψή τους οι αστυνομικοί κατάφεραν να αξιοποιήσουν οπτικό υλικό από πολίτη, που εντόπισε τους δύο νεαρούς να κινούνται ύποπτα κοντά σε δασική έκταση.

Οι νεαροί είχαν στην κατοχή τους σακίδιο με σπίρτα, αναπτήρες και ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, το οποίο και πέταξαν όταν έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους.

Δείτε τις εικόνες:

Μία ομολογία, καμία αιτία

Οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να λάβουν την ομολογία του ενός ατόμου.

Ειδικότερα, έπειτα από αρκετές ώρες και ενώ αρνούνταν οποιαδήποτε σχέση τους με τα γεγονότα, ο 19χρονος ομολόγησε τις πράξεις του.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο in, ο 19χρονος υπέδειξε το σημείο της φωτιάς και το πώς κινήθηκαν με τον 27χρονο.

Ωστόσο, κανείς από τους δύο νεαρούς δεν έχει αναφέρει στους αστυνομικούς τους λόγους που μπορεί να τους οδήγησαν στον εμπρησμό της περιοχής των Συχαινών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Η Ασφάλεια Πατρών έδωσε στη δημοσιότητα και το σακίδιο που είχε στην κατοχή του ο 27χρονος, στο οποίο υπήρχαν σπίρτα, αναπτήρας και ένα κινητό τηλέφωνο.