Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών για τον εμπρησμό στα Συχαινά, που κατέκαψε τον περιαστικό ιστό της Πάτρας, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν σε δύο νεαρούς Πατρινούς, ηλικίας 19 και 27 ετών, οι οποίοι είχαν καταγραφεί σε φωτογραφικά στιγμιότυπα στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά στα Συχαινά.

Οι νεαροί είχαν στην κατοχή τους σακίδιο με σπίρτα, αναπτήρες και ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, το οποίο εστάλη στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για έλεγχο.

Ομολόγησε ο 19χρονος

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση όπου και εξετάστηκαν από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ασφάλειας Πατρών.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους από φωτογραφίες με τους δύο να κινούνται με μηχανή στην περιοχή.

Έπειτα από αρκετές ώρες και ενώ αρνούνταν οποιαδήποτε σχέση τους με τα γεγονότα, ο 19χρονος ομολόγησε τις πράξεις του.

Την ίδια ώρα, ο 27χρονος άρχισε να επικαλείται «κενά μνήμης», λέγοντας στους αστυνομικούς ότι όντως βρέθηκε στο βουνό, όμως δεν θυμάται τι έκαναν για περίπου 5 λεπτά.

Εξετάζεται ένα ακόμα περιστατικό

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ακόμα υπόπτου, ο οποίος εντοπίστηκε σε βουνό της Πάτρας έχοντας πέντε αναπτήρες στην κατοχή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ημεδαπό που στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για περιπτώσεις εμπρησμών κάδων σκουπιδιών.