newspaper
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας
Ελλάδα 14 Αυγούστου 2025 | 10:10

Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας

Ο ένας από τους συλληφθέντες ομολόγησε για τη φωτιά στα Συχαινά, ενώ ο άλλος επικαλείται «κενό μνήμης» - Τα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικοί.

Νίκος Κλόκας
ΡεπορτάζΝίκος Κλόκας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών για τον εμπρησμό στα Συχαινά, που κατέκαψε τον περιαστικό ιστό της Πάτρας, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν σε δύο νεαρούς Πατρινούς, ηλικίας 19 και 27 ετών, οι οποίοι είχαν καταγραφεί σε φωτογραφικά στιγμιότυπα στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά στα Συχαινά.

Οι νεαροί είχαν στην κατοχή τους σακίδιο με σπίρτα, αναπτήρες και ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, το οποίο εστάλη στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για έλεγχο.

Ομολόγησε ο 19χρονος

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση όπου και εξετάστηκαν από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ασφάλειας Πατρών.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους από φωτογραφίες με τους δύο να κινούνται με μηχανή στην περιοχή.

Έπειτα από αρκετές ώρες και ενώ αρνούνταν οποιαδήποτε σχέση τους με τα γεγονότα, ο 19χρονος ομολόγησε τις πράξεις του.

Την ίδια ώρα, ο 27χρονος άρχισε να επικαλείται «κενά μνήμης», λέγοντας στους αστυνομικούς ότι όντως βρέθηκε στο βουνό, όμως δεν θυμάται τι έκαναν για περίπου 5 λεπτά.

Εξετάζεται ένα ακόμα περιστατικό

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ακόμα υπόπτου, ο οποίος εντοπίστηκε σε βουνό της Πάτρας έχοντας πέντε αναπτήρες στην κατοχή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ημεδαπό που στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για περιπτώσεις εμπρησμών κάδων σκουπιδιών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει τις ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη

Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει τις ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα
Ανείπωτη καταστροφή 14.08.25

Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν την καταστροφή που προκάλεσαν οι δασικές φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα - Συνολικά έγιναν στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Σύνταξη
Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
Ανησυχία 14.08.25

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις - Σαρηγιάννης για τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές

«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Σύνταξη
Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα

Σύνταξη
Φωτιές: Σε εξέλιξη η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25 Upd: 10:26

Συνεχίζει να καίει η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα

Οι φωτιές έχουν κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψαν σπίτια και ζώα - Σε Χίο και Αχαΐα τα πιο κρίσιμα μέτωπα σήμερα- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αχαΐα: Διασώσεις ζώων από φιλοζωικά σωματεία αλλά και εθελοντές πυροσβέστες
Η ζωή τους έχει αξία 14.08.25

Διασώσεις ζώων από φιλοζωικά σωματεία αλλά και εθελοντές πυροσβέστες στην Αχαΐα

Τα τελευταία χρόνια, χάρη στην συστηματική υποστελέχωση στην πυρόσβεση και το δόγμα των μαζικών εκκενώσεων, εθελοντές φιλόζωοι και δασοπυροσβέστες έχουν ριχτεί συστηματικά στις διασώσεις ζώων

Σύνταξη
Πυρκαγιά στη Χίο: Εικόνες φρίκης στη Βολισσό – «Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς…»
Καταγγελίες 14.08.25

«Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς...» - Μαύρο το χρώμα στη Βολισσό

«Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς...», καταγγέλλουν πολίτες στη Βολισσό της Χίου, περιγράφοντας την πύρινη λαίλαπα που άφησε εικόνες φρίκης στο πέρασμά της και την απουσία της κρατικής μηχανής.

Σύνταξη
Πυρκαγιά στην Αχαΐα: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας», δηλώνει ο δήμαρχος της Πάτρας
Κώστας Πελετίδης 14.08.25

«Από την ανεπάρκειά τους καίγεται» η Πάτρα

Ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης δηλώνει ότι «παρακαλάμε» για πυροσβεστικά μέσα αλλά δεν «τα έχουμε», αποτυπώνοντας τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Σκότωσε τον γιο της, τον έθαψε και τον δήλωσε αγνοούμενο – «Τον αγαπάμε πολύ, βοηθήστε μας»
Συνελήφθη 14.08.25

Σκότωσε τον 10χρονο γιο της, τον έθαψε και τον δήλωσε αγνοούμενο - «Τον αγαπάμε πολύ, βοηθήστε μας»

Η 33χρονη μητέρα από τις ΗΠΑ απηύθυνε δημοσίως εκκλήσεις για βοήθεια και προσευχή - Στην ιδιόχειρη επιστολή της ζητούσε από όποιον γνωρίζει κάτι να κάνει «το σωστό» και να πάει στην Αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πίεση ο Ζελένσκι – Τι βγήκε από τη συνομιλία με τον Τραμπ
Εσωτερική δυσαρέσκεια 14.08.25

Στριμωγμένος περισσότερο από ποτέ ο Ζελένσκι - Τι βγήκε από τις συνομιλίες των Ευρωπαίων με τον Τραμπ

Η Ουκρανία δεν κρύβει την ανησυχία της για τη συνάντηση Πούτιν με Τραμπ - Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κρατήσουν τις ΗΠΑ σε μια μεταπολεμική συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα
Ανείπωτη καταστροφή 14.08.25

Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν την καταστροφή που προκάλεσαν οι δασικές φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα - Συνολικά έγιναν στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Σύνταξη
Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»
Χωρίς ανάσα 14.08.25

Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»

Οι κακές συνήθειες του διημέρου της αργίας ευθύνονται για σημαντική αύξηση των επεισοδίων υπνικής άπνοιας, σύμφωνα με μελέτη που εισάγει για πρώτη φορά έναν νέο όρο ο οποίος αποτυπώνει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας - προϊόν του σύγχρονου τρόπου ζωής μας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σφοδρές αντιδράσεις για την αμετροέπεια της Βούλτεψη – «Η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές»
Βολές 14.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις για την αμετροέπεια της Βούλτεψη – «Η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές»

Ο πρόεδρος της ένωσης αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, απάντησε στην προκλητική δήλωση της βουλεύτριας της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη - Σωρεία αντιδράσεων από τον πολιτικό κόσμο, βολές και από τους εθελοντές πυροσβέστες

Σύνταξη
Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague 14.08.25

Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Άλεκ Πίτερς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως φαίνεται πως στην Ισπανία επανήλθε το όνομα του, χωρίς ωστόσο το δημοσίευμα να έχει βάση.

Σύνταξη
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Σύνταξη
New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
Ανησυχία 14.08.25

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις - Σαρηγιάννης για τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές

«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Σύνταξη
Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο