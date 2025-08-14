Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Στη σύλληψη του 25χρονου στα Συχαινά, στην Πάτρα, με την κατηγορία του εμπρησμού αναφέρθηκε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά. Η φωτιά εκδηλώθηκε μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο και περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας έφτασαν στην περιοχή και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση. Στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό. Στόχος τους είναι να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά στην Πάτρα.

«Ένας φωτογράφος τον έχει φωτογραφίσει κιόλας, αυτήν τη στιγμή έχει συλληφθεί. Φαίνεται σκυφτός, ανάβει πυρκαγιά, φεύγει. Είναι στα χέρια των Αρχών και ανακρίνεται», ανέφερε στο MEGA ο Σταύρος Μπαλάσκας. Πρόσθεσε πως ο 25χρονος είναι από την περιοχή.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: